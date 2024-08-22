Однак у сучасному темпі життя прогулянки стають радше рідкістю. Чому це погана новина і які переваги має проведення часу на свіжому повітрі, розповідаємо далі.

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Час для відновлення

Людське тіло чудово адаптується до змін і стресу, щоб допомогти нам пережити важкі часи, пояснює Ернесто Ліра де ла Роса, доктор філософії, дипломований психолог і медіаконсультант. Хоча ця гнучкість життєво важлива для виживання, тривалі періоди сильного стресу привчають тіло та розум сприймати стрес як нормальний стан. Як ми можемо знизити рівень стресу та дати тілу шанс вийти з постійної напруги? Відповідь – гуляючи на свіжому повітрі.

Коли ми проводимо час на природі, ми можемо буквально відключитися від повсякденних стресів, технологій і соціальних взаємодій. Природа може допомогти нам заземлити й відновити наше тіло й розум, особливо якщо ми спостерігаємо за навколишнім середовищем,

– пояснює експерт.

Підтримка фізичного здоров'я

Незалежно від того, де ви тренуєтеся, спорт корисний для здоров'я. Однак, якщо дотримуватися розпорядку фізичних вправ важко, перенесення тренувань на вулицю може покращити мотивацію.

Дослідження, опубліковане в Journal of Epidemiology and Community Health, показало, що люди, які проводять час на природі, частіше займаються фізичною активністю та мають кращу форму.

Але реєструватися на інтенсивний тренувальний табір на відкритому повітрі не обов’язково. Заняття фізичною активністю на вулиці – піші прогулянки чи плавання – можуть призвести до покращення здоров’я, зокрема зниження артеріального тиску, зниження ризику серцевих захворювань і покращення імунної функції навіть за помірних зусиль.

Покращення креативності й концентрації

Експерти також виявили, що проведення часу на природі може підвищити креативність і покращити концентрацію. У дослідженні, опублікованому в Journal of Environmental Psychology, виявили, що люди, які проводили час на природі, були більш креативними та краще розв'язували проблеми, ніж ті, хто проводив більше часу в міському середовищі.

Життя в моменті

За словами психологині Івонн Томас час на свіжому повітрі може допомогти звільнитися від тривоги, викликаної хвилюванням про майбутнє, спонукаючи жити прямо тут і прямо зараз.

Відпочинок на природі може допомогти вам оцінити, де ви перебуваєте в цей момент. На природі ви можете легко практикувати усвідомленість, приймаючи та усвідомлюючи життя навколо вас у режимі реального часу. Це допомагає насолоджуватися дивом і красою природи та приносить радість і натхнення,

– пояснює вона.

Експертка додає, що навіть невелике зусилля впродовж дня, до прикладу вихід на балкон на кілька хвилин, щоб поспостерігати за світом, допоможе зменшити рівень стресу та заспокоїтися.