Туш більше не в моді: чому всі від неї відмовляються

Мережу підриває новий тренд – наносити макіяж й забувати про туш на віях. Чимало beauty-блогерок та інфлюенсерок почали відмовлятися від туші. Річ не у тому, що з нею щось не так, це всього лише нова тенденція, яку всі швидко підхопили й повторюють.

Туш, консилер та бальзам для губ – база для макіяжу, не враховуючи тональний крем, який є основою основ, пише Vogue. Ці елементи косметики є в кожної дівчини й без них неможливо уявити щоденний мейкап.

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У моді макіяж без туші

Однак у тіктоці ще минулого року розвинулася естетика Clean girl face, а відеоролики з макіяжами збирали мільйони переглядів. У beauty-індустрії часто роблять "макіяж без макіяжу".

Це означає, що дівчата наносять лише тональну основу, роблять легкі рум’яна, фарбують губи гігієнічною помадою й блиском та додають фінальний штрих – туш для вій.

Естетика Clean girl передбачає свіжий та ледь помітний макіяж, який має виглядати так, наче ви й не використовували декоративну косметику. Однак тепер один пункт з цієї естетики оминають увагою, і це туш.

Знаю, здається, що чогось не вистачає, але насправді, це розкішно. Ви можете мати повний макіяж, але без туші, — в цьому реально щось є. Дуже подобається,

– каже блогерка Гейлі Полк.

На початку року візажист Флоренс П'ю виклав фото в інстаграмі та зазначив, що зробив макіяж для акторки на прем’єру "Дюни" й забув про туш. Вії акторки й справді помітно голі.

Флоренс П'ю без туші

Знаменита інфлюенсерка Кайлі Дженнер під час виступу на церемонії "Греммі" теж з’явилася з ледь помітним макіяжем, відмовившись не лише від тіней, але й від туші. В одному зі своїх інтерв’ю вона зазначила, що їй подобається її природна краса, тож вона акцентує увагу на веснянках та густих бровах.

Гейлі Бібер любить яскравий блиск для губ та часто створює штучні веснянки й додає легкі рум’яна до образу, але часто "забуває" про туш.

Гейлі Бібер без туші

Виявляється, beuty-тренди спрямовані зараз на те, щоб підкреслити природну красу, а тіктокерки повністю підтримують тренд та демонструють все більше макіяжів без туші.