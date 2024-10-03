У старшому віці рідко хто оминає фарбування волосся, оскільки жінки хочуть зафарбувати сивину, тому майже всі вдаються до зміни натурального кольору волосся, пише Lady 24. Однак неправильно підібраний відтінок може додати зайвого віку та закцентувати увагу на зморшках чи почервоніннях обличчя.

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Саме тому жінкам після 50 років варто запам’ятати 3 кольори фарби для волосся, які можуть зіпсувати вигляд.

Рудий колір

Таким кольором волосся краще не фарбувати волосся старшим жінкам, оскільки рудий чомусь візуально робить обличчя втомленим, підкреслює зморшки та навіть дрібні капіляри на шкірі.



Кольори волосся, які старять жінок після 50 років / Фото Pinterest

Попелястий колір

За кордоном жінки старшого віку не всі охоче вдаються до фарбування, тому підтримують сивину тонуванням попелястого відтінку. Від цього кольору варто відмовитися, оскільки на світлій шкірі обличчя він здатен підкреслити всі недоліки.



Кольори волосся, які старять жінок після 50 років / Фото Pinterest

Чорний колір

Цей колір здатен зробити на кілька років старшими навіть молодих дівчат, не кажучи про жінок після 50 років. З таким фарбуванням слід бути дуже обережними, якщо не хочете підкреслити вік, зморшки та нерівності шкіри. Оберіть натомість темно-коричневий, який матиме набагато кращий вигляд.



Кольори волосся, які старять жінок після 50 років / Фото Pinterest

Стилісти радять жінкам старшого віку звертати увагу на світлі відтінки, які завжди мають омолоджувальний ефект. Пшеничний колір, блонд чи карамельний відтінок зможуть приховати вікові зміни.