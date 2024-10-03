В старшем возрасте редко кто обходит окрашивание волос, поскольку женщины хотят закрасить седину, поэтому почти все прибегают к изменению натурального цвета волос, пишет Lady 24. Однако неправильно подобранный оттенок может добавить лишнего возраста и акцентировать внимание на морщинах или покраснениях лица.

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Именно поэтому женщинам после 50 лет стоит запомнить 3 цвета краски для волос, которые могут испортить вид.

Рыжий цвет

Таким цветом волос лучше не красить волосы старшим женщинам, поскольку рыжий почему-то визуально делает лицо уставшим, подчеркивает морщины и даже мелкие капилляры на коже.

Цвета волос, которые старят женщин после 50 лет
Цвета волос, которые старят женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Пепельный цвет

За рубежом женщины старшего возраста не все охотно прибегают к окрашиванию, поэтому поддерживают седину тонированием пепельного оттенка. От этого цвета стоит отказаться, поскольку на светлой коже лица он способен подчеркнуть все недостатки.

Цвета волос, которые старят женщин после 50 лет
Цвета волос, которые старят женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Черный цвет

Этот цвет способен сделать на несколько лет старше даже молодых девушек, не говоря о женщинах после 50 лет. С таким окрашиванием следует быть очень осторожными, если не хотите подчеркнуть возраст, морщины и неровности кожи. Выберите вместо этого темно-коричневый, который будет выглядеть гораздо лучше.

Цвета волос, которые старят женщин после 50 лет
Цвета волос, которые старят женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Стилисты советуют женщинам старшего возраста обращать внимание на светлые оттенки, которые всегда имеют омолаживающий эффект. Пшеничный цвет, блонд или карамельный оттенок смогут скрыть возрастные изменения.