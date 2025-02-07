Як прати в'язаний одяг, щоб він не втратив форму

В'язаний одяг потребує особливо догляду. Зокрема, делікатного прання з урахуванням певних нюансів.

Прання в'язаних речей доволі складний процес. Однак, якщо дотримуватися докладної інструкції, можна надовго зберегти первозданний вигляд такого одягу, пише 24 Канал.

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Які правила прання в'язаних речей потрібно знати

Прання в'язаних речей потрібно проводити вручну

Навіть відповідний режим у машинці занадто агресивний для в'язаних речей. До того ж такий одяг не можна замочувати надовго, аби виріб не втратив форму.



Як продовжити життя в'язаних речей / Фото Pexels

Зважайте на інформацію на етикетці

Річ може містити в собі делікатні види пряжі. До таких відносяться:

мохер;

ангора;

кашемір;

альпака;

меринос

При наявності такої пряжі у складі, не можна прати річ звичайним правильним порошком. Краще обирати гель чи мило.

Періть при правильній температурі



Чи можна прати в машинці в'язані речіі / Фото Pexels

В'язані речі потрібно прати при температурі менш як 30 градусів. При цьому, вода не має бути занадто холодна.

Зверніть увагу! Прополіскувати в'язані речі потрібно декілька разів. При цьому, температура цієї води має бути такою ж як і при пранні.

Викручувати в'язані речі не можна

В'язані речі потрібно залишати стікати. Максимум, ви можете промокнути такий одяг махровим рушником.

Не розвішуйте в'язані речі



Чого не можна робити при пранні в'язаних речей / Фото Pexels

В'язаний одяг потрібно лише викладати, інакше він розтягнеться. Наприклад, ви можете покласти рушник на сушарку. А тоді уже зверху акуратно викласти річ.