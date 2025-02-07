Стирка вязаных вещей довольно сложный процесс. Однако, если придерживаться подробной инструкции, можно надолго сохранить первозданный вид такой одежды, пишет 24 Канал.

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Какие правила стирки вязаных вещей нужно знать

Стирку вязаных вещей нужно проводить вручную

Даже подходящий режим в машинке слишком агрессивный для вязаных вещей. К тому же такую одежду нельзя замачивать надолго, чтобы изделие не потеряло форму.



Как продлить жизнь вязаных вещей / Фото Pexels

Учитывайте информацию на этикетке

Вещь может содержать в себе деликатные виды пряжи. К таким относятся:

мохер;

ангора;

кашемир;

альпака;

меринос

При наличии такой пряжи в составе, нельзя стирать вещь обычным правильным порошком. Лучше выбирать гель или мыло.

Стирайте при правильной температуре



Можно ли стирать в машинке вязаные вещи / Фото Pexels

Вязаные вещи нужно стирать при температуре менее 30 градусов. При этом, вода не должна быть слишком холодная.

Обратите внимание! Прополаскивать вязаные вещи нужно несколько раз. Температура этой воды должна быть такой же, как и при стирке.

Выкручивать вязаные вещи нельзя

Вязаные вещи нужно оставлять стекать. Максимум, вы можете промокнуть такую одежду махровым полотенцем.

Не развешивайте вязаные вещи



Чего нельзя делать при стирке вязаных вещей / Фото Pexels

Вязаную одежду нужно только выкладывать, иначе она растянется. Например, вы можете положить полотенце на сушилку. А тогда уже сверху аккуратно выложить вещь.