Никто не застрахован от того, что вещи во время стирки могут полинять, пишет 24 Канал. Для того, чтобы любимые вещи не выбрасывать, предлагаем воспользоваться важными советами, которые будут способствовать тому, чтобы одежда не теряла своего цвета.

Читайте также Подбор одежды по типу фигуры: запомните это и вы всегда будете выглядеть потрясающе

Как сохранить цвет одежды при стирке

Важно понимать, что горячая вода быстрее выводит цвет одежды, поэтому лучше стирать вещи в температуре 40°С. Более высокая температура будет с каждым разом выводить цвет из вещей.

После стирки нужно одежду правильно сушить. В зимнее время большинство из нас сушат вещи на батарее, у обогревателя или на змейке в ванной комнате, впрочем так делать нельзя, потому что при постоянном таком сушке они теряют свой цвет.

Также надо знать, что быстро теряет свой цвет черная ткань на солнце, поэтому весной сушите наряды на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей.



Сохранить цвет вещей можно достаточно просто / Фото Pexels

Народные средства, которые сохранят цвет ткани

В магазинах есть немало средств, которые способны повлиять на сохранение цвета вещей, впрочем есть еще несколько домашних вариантов, которые ничем не хуже и такие же действенные.

Уксус – в барабан нужно добавить столовую ложку средства перед запуском стирки. Его польза в том, что он способен не только защитить одежду от линьки, но и помогает восстановить цвет ткани.

Соль – одну столовую ложку нужно насыпать в барабан для машинки. Если же стирка ручная, то тогда можно в тазик с одеждой, но после стирки вещь надо дополнительно прополоскать.

Черный перец горошком – этот метод может показаться необычным, но он действительно действенный. Нужно лишь добавить столовую ложку перца в барабан и запустить режим полоскания.

Лимонный сок – средство помогает сохранить цвет ткани. Можно просто сок половины лимона залить в барабан с грязными вещами и начать стирку.

Сода – один стакан соды нужно засыпать в барабан и включить обычный режим стирки. Сода также способна убрать неприятный запах и смягчить ткань.