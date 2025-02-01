Чтобы определить тип фигуры, вам в первую очередь нужно обратить внимание на пропорции. Для этого сначала проведите визуальную оценку тела, пишет 24 Канал.
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Как определяется тип фигуры
Лучше всего для определения типа фигуры сделать такие замеры:
- Объем груди (самая широкая часть грудной клетки).
- Талия (самая узкая часть туловища).
- Бедра (самая широкая часть бедер).
Что нужно носить женщинам с типом фигуры "прямоугольник" / Фото Pexels
Теперь внимательно посмотрите на эти числа и определите, основной акцент вашей фигуры. Например, вы можете иметь широкие плечи.
Какие типы фигуры есть:
- Песочные часы (X-образная фигура)
Главной особенностью этой фигуры является четко выраженная талия. Объем груди и бедер примерно одинаковый.
Больше всего представительницам этого типа фигуры подходит приталенная одежда.
- Прямоугольник (H-образная фигура)
Главным признаком такого типа фигуры является отсутствие выраженной талии. При этом, грудь и бедра находятся на одном уровне. То есть, их объемы почти одинаковы.
Чтобы подчеркнуть преимущества этого типа фигуры, нужно выбирать одежду, которая придаст объема в области груди и бедер. Например, таким девушкам прекрасно подойдут объемные юбки.
- Груша (A-образная фигура)
У представительниц такого типа фигуры широкие бедра и узкие плечи. Размер груди также может быть небольшим.
Как выглядят разные типы фигуры / Фото Pinterest
Девушки, которые имеют грушевидную фигуру должны выбирать одежду, подчеркивающую верхнюю часть тела. Например, хороший акцент можно сделать благодаря блузе с декольте.
- Яблоко (O-образная фигура)
Особенностями этой фигуры являются:
- широкая грудная клетка;
- не очень выраженная талия;
- округлость в области живота;
- при этом, ноги, как правило, стройные.
"Яблокам" нужно выбирать одежду, которая создает вертикальные линии, помогающие "вытянуть" силуэт, например, платья с соблазнительными вырезами.
- Перевернутый треугольник (V-образная фигура)
У представительниц этого типа фигуры широкие плечи и узкие бедра. Чаще всего она встречается у спортсменок
Для девушек с таким типом фигуры важно сбалансировать верхнюю и нижнюю части тела. Это можно сделать, выбирая одежду, которая добавляет объема бедрам.