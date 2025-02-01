Аби визначити тип фігури, вам першочергово потрібно звернути увагу на пропорції. Для цього спочатку проведіть візуальну оцінку тіла, пише 24 Канал.

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Як визначається тип фігури

Найкраще для визначення типу фігури зробити такі заміри:

Об'єм грудей (найширша частина грудної клітини).

Талія (найвужча частина тулуба).

Стегна (найширша частина стегон).



Що потрібно носити жінкам з типом фігури "прямокутник" / Фото Pexels

Тепер уважно подивіться на ці числа і визначте, основний акцент вашої фігури. Наприклад, ви можете мати широкі плечі.

Які типи фігури є:

Пісочний годинник (X-подібна фігура)

Головною особливістю цієї фігури є чітко виражена талія. Об'єм грудей і стегон приблизно однаковий.

Найбільше представницям цього типу фігури підходить приталений одяг.

Прямокутник (H-подібна фігура)

Головною ознакою такого типу фігури є відсутність вираженої талії. При цьому, груди і стегна знаходяться на одному рівні. Тобто, їхні об'єми майже однакові.

Щоб підкреслити переваги цього типу фігури потрібно обирати одяг, який додасть об'єму в області грудей та стегон. Наприклад, таким дівчатам чудово підійдуть об'ємні спідниці.

Груша (A-подібна фігура)

У представниць такого типу фігури широкі стегна і вузькі плечі. Розмір грудей також може бути невеликим.



Як виглядають різні типи фігури / Фото Pinterest

Дівчата, які мають грушеподібну фігуру мають обирати одяг, що підкреслює верхню частину тіла. Наприклад, хороший акцент можна зробити завдяки блузі з декольте.

Яблуко (O-подібна фігура)

Особливостями цієї фігури є:

широка грудна клітка;

не дуже виражена талія;

округлість в області живота;

при цьому, ноги, як правило, стрункі.

"Яблукам" потрібно обирати одяг, який створює вертикальні лінії, що допомагають "витягнути" силует, наприклад, сукні зі спокусливими вирізами.

Перевернутий трикутник (V-подібна фігура)

У представниць цього типу фігури широкі плечі та вузькі стегна. Найчастіше вона зустрічається у спортсменок

Для дівчат з таким типом фігури важливо збалансувати верхню та нижню частини тіла. Це можна зробити, вибираючи одяг, який додає об'єму стегнам.