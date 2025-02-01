Аби визначити тип фігури, вам першочергово потрібно звернути увагу на пропорції. Для цього спочатку проведіть візуальну оцінку тіла, пише 24 Канал.
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Як визначається тип фігури
Найкраще для визначення типу фігури зробити такі заміри:
- Об'єм грудей (найширша частина грудної клітини).
- Талія (найвужча частина тулуба).
- Стегна (найширша частина стегон).
Що потрібно носити жінкам з типом фігури "прямокутник" / Фото Pexels
Тепер уважно подивіться на ці числа і визначте, основний акцент вашої фігури. Наприклад, ви можете мати широкі плечі.
Які типи фігури є:
- Пісочний годинник (X-подібна фігура)
Головною особливістю цієї фігури є чітко виражена талія. Об'єм грудей і стегон приблизно однаковий.
Найбільше представницям цього типу фігури підходить приталений одяг.
- Прямокутник (H-подібна фігура)
Головною ознакою такого типу фігури є відсутність вираженої талії. При цьому, груди і стегна знаходяться на одному рівні. Тобто, їхні об'єми майже однакові.
Щоб підкреслити переваги цього типу фігури потрібно обирати одяг, який додасть об'єму в області грудей та стегон. Наприклад, таким дівчатам чудово підійдуть об'ємні спідниці.
- Груша (A-подібна фігура)
У представниць такого типу фігури широкі стегна і вузькі плечі. Розмір грудей також може бути невеликим.
Як виглядають різні типи фігури / Фото Pinterest
Дівчата, які мають грушеподібну фігуру мають обирати одяг, що підкреслює верхню частину тіла. Наприклад, хороший акцент можна зробити завдяки блузі з декольте.
- Яблуко (O-подібна фігура)
Особливостями цієї фігури є:
- широка грудна клітка;
- не дуже виражена талія;
- округлість в області живота;
- при цьому, ноги, як правило, стрункі.
"Яблукам" потрібно обирати одяг, який створює вертикальні лінії, що допомагають "витягнути" силует, наприклад, сукні зі спокусливими вирізами.
- Перевернутий трикутник (V-подібна фігура)
У представниць цього типу фігури широкі плечі та вузькі стегна. Найчастіше вона зустрічається у спортсменок
Для дівчат з таким типом фігури важливо збалансувати верхню та нижню частини тіла. Це можна зробити, вибираючи одяг, який додає об'єму стегнам.