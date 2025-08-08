Швидкий і приємний спосіб освіжити свій імідж – стрижка та зміна кольору волосся. Однак, хоча ці трансформації можуть покращити зовнішній вигляд, також можуть призвести до несподіваних побічних реакцій.

Зокрема, фарби для волосся можуть суттєво впливати на структуру та ріст волосин, що потенційно може призвести до збільшення випадіння. На це впливають різні фактори – про них розповідає 24 Канал з посиланням на трихологиню Юлію Дудій.

Чому після фарбування випадає волосся?

Юлія підкреслила, що процес фарбування волосся в першу чергу спрямований на стрижень волосини, а не на коріння. Вона пояснила, що фарби для волосся діють, відкриваючи кутикулу і руйнуючи природний пігмент, дозволяючи фарбі проникати в кору. У нормі фолікули не зачіпаються, адже розташовані глибоко в шкірі.

Причиною випадіння може бути:

фізичний стрес – натягування, миття та сушіння;

алергія та запалення – шкіра голови реагує на PPD (пара-фенілендіамін) резорцин, ароматизатори;

ламкість – це ілюзія випадіння;

психоемоційний стрес.

Водночас експертка підкреслила важливість "зони bulge" – це критична ділянка волосяного фолікула. Ця область є домом для життєво важливих стовбурових клітин, відповідальних за ініціювання росту волосся. Пошкодження цієї зони може призвести до постійного випадіння волосся.

Хоча процедури фарбування волосся безпосередньо не впливають на "зону bulge", іноді можуть призвести до хімічних опіків шкіри голови або викликати алергічні реакції.



Причини випадіння волосся після фарбування / Фото Pinterest

Як уникнути випадіння волосся після фарбування?

Трихологиня рекомендує обирати фарби з низьким вмістом PPD або взагалі без нього. Також обов'язково проводити пробний тест перед нанесенням фарби.

Вкрай важливо утриматися і від фарбування волосся, коли шкіра голови запалена або пошкоджена, оскільки відновлення ліпідного бар'єра після процедури є життєво важливим. Тим, у кого ламке або надмірно сухе волосся, експертка радить відновити цілісність волосся, перш ніж приступати до будь-яких процедур фарбування.

Не менш важливим є і використання безсульфатних шампунів, а також уникнення миття волосся в перший день після фарбування. Ще слід регулярно застосовувати живильні й відновлювальні маски, особливо ті, що містять кератин, протеїни, арганову або кокосову олію.

Крім того, слід звести до мінімуму часте використання термоінструментів для укладання, таких як фен, плойки та вирівнювачі. Якщо сушка феном є необхідною, варто використовувати термозахисні засоби.

