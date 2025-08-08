Все пропало или шанс еще есть: почему после окрашивания волосы стремительно "вылезают"
- Окрашивание волос может привести к выпадению из-за физического стресса, аллергию, ломкость и психоэмоциональный стресс, хотя непосредственно фолликулы не затрагиваются.
- Чтобы избежать выпадения, рекомендуется использовать краски без PPD, проводить пробный тест, избегать окрашивания на воспаленной коже головы и использовать безсульфатные шампуни и питательные маски.
Быстрый и приятный способ освежить свой имидж – стрижка и изменение цвета волос. Однако, хотя эти трансформации могут улучшить внешний вид, также могут привести к неожиданным побочным реакциям.
В частности, краски для волос могут существенно влиять на структуру и рост волос, что потенциально может привести к увеличению выпадения. На это влияют различные факторы – о них рассказывает 24 Канал со ссылкой на трихолога Юлию Дудий.
Почему после окрашивания выпадают волосы?
Юлия подчеркнула, что процесс окрашивания волос в первую очередь направлен на стержень волоса, а не на корни. Она объяснила, что краски для волос действуют, открывая кутикулу и разрушая естественный пигмент, позволяя краске проникать в кору. В норме фолликулы не затрагиваются, ведь расположены глубоко в коже.
Причиной выпадения может быть:
- физический стресс – натягивание, мытье и сушка мытье и сушка;
- аллергия и воспаление – кожа головы реагирует на PPD (пара-фенилендиамин) резорцин, ароматизаторы;
- ломкость – это иллюзия выпадения;
- психоэмоциональный стресс.
В то же время эксперт подчеркнула важность "зоны bulge" – это критический участок волосяного фолликула. Эта область является домом для жизненно важных стволовых клеток, ответственных за инициирование роста волос. Повреждение этой зоны может привести к постоянному выпадению волос.
Хотя процедуры окрашивания волос напрямую не влияют на "зону bulge", иногда могут привести к химическим ожогам кожи головы или вызвать аллергические реакции.
Причины выпадения волос после окрашивания / Фото Pinterest
Как избежать выпадения волос после окрашивания?
Трихолог рекомендует выбирать краски с низким содержанием PPD или вообще без него. Также обязательно проводить пробный тест перед нанесением краски.
Крайне важно воздержаться и от окрашивания волос, когда кожа головы воспалена или повреждена, поскольку восстановление липидного барьера после процедуры является жизненно важным. Тем, у кого ломкие или чрезмерно сухие волосы, эксперт советует восстановить целостность волос, прежде чем приступать к любым процедурам окрашивания.
Не менее важным является и использование безсульфатных шампуней, а также избегание мытья волос в первый день после окрашивания. Еще следует регулярно применять питательные и восстанавливающие маски, особенно те, что содержат кератин, протеины, аргановое или кокосовое масло.
Кроме того, следует свести к минимуму частое использование термоинструментов для укладки, таких как фен, плойки и выпрямители. Если сушка феном является необходимой, стоит использовать термозащитные средства.
