В частности, краски для волос могут существенно влиять на структуру и рост волос, что потенциально может привести к увеличению выпадения. На это влияют различные факторы – о них рассказывает 24 Канал со ссылкой на трихолога Юлию Дудий.

Почему после окрашивания выпадают волосы?

Юлия подчеркнула, что процесс окрашивания волос в первую очередь направлен на стержень волоса, а не на корни. Она объяснила, что краски для волос действуют, открывая кутикулу и разрушая естественный пигмент, позволяя краске проникать в кору. В норме фолликулы не затрагиваются, ведь расположены глубоко в коже.

Причиной выпадения может быть:

физический стресс – натягивание, мытье и сушка мытье и сушка;

аллергия и воспаление – кожа головы реагирует на PPD (пара-фенилендиамин) резорцин, ароматизаторы;

ломкость – это иллюзия выпадения;

психоэмоциональный стресс.

В то же время эксперт подчеркнула важность "зоны bulge" – это критический участок волосяного фолликула. Эта область является домом для жизненно важных стволовых клеток, ответственных за инициирование роста волос. Повреждение этой зоны может привести к постоянному выпадению волос.

Хотя процедуры окрашивания волос напрямую не влияют на "зону bulge", иногда могут привести к химическим ожогам кожи головы или вызвать аллергические реакции.



Как избежать выпадения волос после окрашивания?

Трихолог рекомендует выбирать краски с низким содержанием PPD или вообще без него. Также обязательно проводить пробный тест перед нанесением краски.

Крайне важно воздержаться и от окрашивания волос, когда кожа головы воспалена или повреждена, поскольку восстановление липидного барьера после процедуры является жизненно важным. Тем, у кого ломкие или чрезмерно сухие волосы, эксперт советует восстановить целостность волос, прежде чем приступать к любым процедурам окрашивания.

Не менее важным является и использование безсульфатных шампуней, а также избегание мытья волос в первый день после окрашивания. Еще следует регулярно применять питательные и восстанавливающие маски, особенно те, что содержат кератин, протеины, аргановое или кокосовое масло.

Кроме того, следует свести к минимуму частое использование термоинструментов для укладки, таких как фен, плойки и выпрямители. Если сушка феном является необходимой, стоит использовать термозащитные средства.

