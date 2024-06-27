Головний б'юті-засіб літа: чому варто додати скраб для тіла до щоденного догляду

Скраб для тіла повинен стати обов'язковою частиною щоденного догляду в літні дні. Як пояснюють дерматологи, під впливом сонця шкіра стає грубішою, а тому потребує більше догляду.

Варто також звертати увагу й на склад скрабу. Так, екстракти водоростей мають лімфодренажний ефект, а кислоти – добре видаляють відмерлі клітини шкіри.

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Причини, чому варто користуватися скрабом для тіла

Влітку шкіра потребує особливого догляду, адже під дією сонячного проміння шкіра швидше грубішає. Як наслідок – вона має шорсткий вигляд, лущиться й навіть може викликати свербіж. Особливо яскраво це може проявлятися на передпліччях і гомілках.

Так, скраб ефективно видаляє ороговілі клітини. Як пояснюють дерматологи, це посилює ефективність та дію зволожувальних та поживних засобів для догляду за тілом.

Перевага скрабування шкіри й у тому, що SPF-засоби та автозасмага після видалення ороговілих клітин лягає рівномірніше, що також впливає на стан шкіри.

Дерматологи додають, що скраб варто наносити не лише на руки й ноги, а й інші зони тіла. Зокрема, треба ретельно очищати зону спини та плечей.



Влітку скраб повинен бути обов'язковою частиною догляду / Фото Freepik

Обираючи скраб для тіла, варто звернути увагу на активні компоненти. Так, сольові або цукрові скраби ефективно очищують шкіру й відлущують ороговілі клітини. Засоби з екстрактами водоростей мають лімфодренажний та детокс-ефект, а до того ж – мають приємний морський аромат.

Також дерматологи радять звертати увагу на скраби, які мають кислоти у складі, адже вони ефективно прибирають відмерлі клітини не механічно, а хімічно розчиняючи їх. Водночас для чутливої шкіри підійдуть парфумовані скраби з дрібнодисперсними полірувальними часточками.

Варто наголосити, що такі засоби варто спочатку перевірити на невеликій ділянці шкіри, щоб виявити, чи не викликає він алергії. Після скрабування обов'язково необхідно нанести на тіло зволожувальний чи будь-який інший поживний засіб, щоб шкіра була м'якою.