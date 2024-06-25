У таких випадках може допомогти лайфхак, яким, певно, користувалися ще бабусі. Так, раніше існував "метод бавовняних рукавичок", який дійсно ефективно насичував шкіру рук й перетворював її на оксамит.

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Секрет м'якої шкіри рук

Від жорсткої води, постійного контакту із засобами для миття та навіть від погодних умов шкіра рук може ставати дуже сухою. У таких випадках навіть найкращий засіб може бути неефективним через брак зволоження.

У таких випадках дерматологи радять пригадати бабусин лайфхак. Так, кілька десятків років тому жінки користувалися "методом бавовняних рукавичок". Цей спосіб дозволяв пом'якшити, глибоко зволожити шкіру й відновити шкірний бар'єр.

Як пояснили дерматологи, носіння рукавичок вночі – найефективніший спосіб зволоження рук. Так, необхідно мати лише 2 речі: бавовняні рукавички та ефективний крем для зволоження. Спочатку варто потримати руки в теплій воді – близько 2 – 3 хвилин. Потім на суху шкіру необхідно нанести зволожувальний крем, а поверх – надягнути бавовняні рукавички.

Дерматологи також радять на бавовняні рукавички вдягнути ще одну пару, але не латексну. Річ у тім, що крем з часом вбиратиметься в тканину рукавичок й вони стануть липкими, тому краще захиститися від цього й вдягнути додаткову пару.

Щоб досягти максимального ефекту, "метод бавовняних рукавичок" варто використовувати на ніч. Однак варто пам'ятати й про деякі застереження. Так, обов'язково варто перевірити, чи не викликає крем алергію. До прикладу, можна нанести крем на шкіру, закрити пов'язкою й залишити так на ніч.