Яким лайфхаком користується зірка та як повторити його в домашніх умовах, розповідаємо далі.

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Як зробити пухкі губи за рецептом Енн Гетевей

Зірка має власну хитрість, яка безпрограшно допомагає їй зробити губи досконало пухкими перед важливою фотосесією чи червоною доріжкою. Цим способом вона щиро поділилася у тікток.

Відео починається з того, що Енн Гетевей робить зачіску та помічає, що її верхня виглядає трохи зів’ялою. Тоді знаменитість згадує про свій перевірений спосіб.

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Усе, що вона робить, аби її губи виглядали трохи живіше і пухкіше, – обережно постукує по них шпилькою.

Як Енн Гетевей робить губи пухкими: дивіться відео

Я стимулюю свою губу, щоб відновити приплив крові,

– пояснила вона.

Разом з тим акторка застерегла, що тут важливо не перестаратися на не ранити себе.

Це мають бути ніжні рухи, які ви не робитимете довше 30 секунд,

– додала зірка.

Вона попросила не колоти себе, щоб не пішла кров. Це має бути легка процедура, аби оживити губи.