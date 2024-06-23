Каким лайфхаком пользуется звезда и как повторить его в домашних условиях, рассказываем далее.
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Как сделать пухлые губы по рецепту Энн Хэтэуэй
Звезда имеет собственную хитрость, которая беспроигрышно помогает ей сделать губы в совершенстве пухлыми перед важной фотосессией или красной дорожкой. Этим способом она искренне поделилась в тикток.
Видео начинается с того, что Энн Хэтэуэй делает прическу и замечает, что ее верхняя выглядит немного увядшей. Тогда знаменитость вспоминает о своем проверенном способе.
Все, что она делает, чтобы ее губы выглядели немного живее и пухлее, – осторожно постукивает по ним шпилькой.
Как Энн Хэтэуэй делает губы пухлыми: смотрите видео
Я стимулирую свою губу, чтобы восстановить приток крови,
– объяснила она.
Вместе с тем актриса предостерегла, что здесь важно не переусердствовать и не ранить себя.
Это должны быть нежные движения, которые вы не будете делать дольше 30 секунд,
– добавила звезда.
Она попросила не колоть себя, чтобы не пошла кровь. Это должна быть легкая процедура, чтобы оживить губы.