Якісний сон – запорука краси та здоров'я: ось чому важливо добре спати

Хороший сон є дуже важливим для загального самопочуття. Завдяки якісному сну можна забезпечити чудову продуктивність на увесь день. Наприкінці дня хочеться ще знайти час на серіал, подивитись кілька книжок чи поскролити стрічку в телефоні, однак системне недосипання є досить шкідливим.

Повноцінний сон допомагає людині зберегти ясність розуму впродовж дня, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Саме тому сном не можна нехтувати, якщо не хочете увесь день бути виснаженими. Якісний сон має настільки багато плюсів, що більшість з них навіть й не здогадувалися.

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Менше хворієте

Якщо спати систематично 8 годин, то є велика ймовірність того, що ви не захворієте застудою. Виявляється, що в тих, хто довше спить – має сильніший імунітет.

Рідше припускаєтеся помилок

Ми робимо помилки, коли втомлені, тому хороший сон захистить нас від погано виконаних завдань.

Краще справитеся зі стресом

Повноцінний нічний сон зменшує збудники стресу, тож навіть дрібні хвилювання зможуть обійти й не зачепити вас.

До слова! Митися щодня є шкідливою звичкою. У нашому матеріалі ми розповіли, чому так робити не варто. Більше читайте в нашому матеріалі.

Свіжий вигляд

Той, хто достатньо спить запобігає появі набряків й темних кіл під очима, а колір обличчя стає рівним та сяючим.

Вихід із зони комфорту

Коли ми не висипаємося, то звичайні для нас речі здаються ризикованими. Якщо тривалий час недосипати, то ми менш схильні пробувати щось нове й розважатися.



Якісний сон позитивно впливає на людину / Фото Pexels

Допомагаєте іншим

Коли мозок не отримує достатньої кількості сну, то ми не здатні комусь допомогти. Якщо ж ми добре виспалися, то зможемо дати слушну пораду й підтримати інших.

Можете сконцентруватися

Чим менше годин ви будете спати, тим більшою є ймовірність того, що ви будете відволікатися на дрібниці й прокрастинувати. Недосипання руйнує здатність зосереджуватися на поточних завданнях.

Контролюється вага

Регулярний достатній сон зменшує ризик ожиріння, тому ви будете менш схильні до переїдання. Сон дає більше енергії та гарного настрою для тренувань та фізичної активності.

Менше спокушання солодощами

Коли ми виснажені, то шоколадки здаються набагато смачнішими. Коли нам не вистачає енергії, ми себе не можемо добре контролювати, тому їжа, яка викликає у нас задоволення після поганого сну є куди привабливішою. Якщо якісно спати, то нам захочеться їсти більше корисної їжі.