Багато фахівців вважають, що щоденний прийом душу не є корисним, пише 24 Канал з посиланням на "Жіночий портал".

Читайте також Будьте уважні: чому не можна мити голову в неділю

Чому не варто часто митися

Вранці ми наносимо на тіло гель для душу чи пінку для тіла й змиваємо все теплою водою за допомогою мочалки. Таким чином змивається верхній шар шкіри, який складається з органічних кислот, шкірного сала й бактерій, які захищають тіло від впливу зовнішнього середовища.

Захисна функція порушується, а тілу на відновлення треба 10 годин. Ввечері ми знову повторюємо процедуру, повторно змиваючи захисний шар.



Постійний прийом душу знімає захисний шар зі шкіри / Фото Pexels

Таке постійне миття може призвести до того, що шкіра буде менше захищена від інфекцій. Вранішній та вечірній душ може призвести до пересихання шкіри та свербежу. Часте миття порушує нормальну флору, тому така активна стерильність тіла не йде на користь тілу. Якщо митися дуже часто, то це навіть може стати причиною появи прищів.

Коли шкіра пересушена, вона починає виробляти більше шкірного сала, тоді пори закупорюються, знижується стійкість до інфекцій та з’являється прищ.

Строгих правил щодо того, як правильно митися – немає. Мінімально душ треба приймати двічі на тиждень, а далі вже особистий вибір кожної людини. Все залежить від сезону й способу життя. Після відвідування залу треба обов’язково піти в душ, щоб змити з себе увесь бруд.

До речі! Експерти рекомендують обирати гель для душу відповідно до типу шкіри, зважаючи на склад і призначення продукту. Детальніше все розповіли у нашому матеріалі.

Не варто щодня користуватися гелями для душу. Достатньо буде лише помити тіло водою. Для миття варто скористатися м’якими засобами, які не пересушують шкіру та мають правильний pH. Користуйтеся теплою, а не гарячою водою.

Фахівці радять бути обережними зі скрабами й мочалками для тіла. Шкіру рушником сильно не тріть, а якщо вона суха, то використовуйте зволожувальний лосьйон чи крем для шкіри 3 хвилини після того, як приймете душ.

Губки та мочалки для тіла періодично змінюйте, оскільки вони є розсадниками бактерій. Мочалки змінюйте раз на місяць, а рушники – після трьох використань.