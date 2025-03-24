На полицях може здаватися, що гелі для душу всі однакові, а вирізняє їх лише аромат, упаковка та назва бренду, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Однак, це не так, бо різниця кожного з них в консистенції та ще кількох параметрах, тому розглянемо найпопулярніші з них.

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Крем-гель для душу

Цей гель для душу підходить тим, в кого суха шкіра. Засоби містять в складі гліцерин та живильні компоненти, які добре зволожують проблемну шкіру.

Парфумований гель для душу

Такий косметичний засіб підійде всім, хто любить парфумерію. Вони мають чудовий аромат, що може імітувати запахи відомих ароматів. Після миття таким гелем для душу, приємно буде пахнути не лише ваша шкіра, але й вся ванна кімната.

Гель з відлущувальним ефектом

Такий гель потрібно купляти всім, хто має огрубілу шкіру. Гель має відлущувальні частинки, які допомагають м’яко й ретельно очистити шкіру без скрабування.



Поради щодо вибору гелю для тіла / Фото Pexels

Гель з антибактеріальним ефектом

Підвищена активність сальних залоз призводить до різних висипань на шкірі, тому такі гелі для душу потрібні, щоб усунути ці наслідки.

Як обрати для себе гель для душу

Звертайте увагу не на красиву упаковку, а на тип шкіри, для якого він призначений.

Щодо аромату, то він повинен відповідати вашому смаку. Для бадьорості можна обирати гель з цитрусовими, для релаксації – з квітковим запахом, а шанувальники фруктових ароматів можуть обирати гель з кокосовим, манговим чи ванільним запахом.

До речі. У нашому матеріалі ми розповіли про парфуми з ароматом кокоса, які створюють відчуття тропічної свіжості і релаксу. Ці аромати ідеально підходять для теплої пори року.

Гель для душу обирайте дитячий, оскільки такий засіб не містить небезпечних для здоров’я малюків речовин. Для проблемної та сухої шкіри треба обирати натуральну косметику, яка не має сильного запаху.

Косметичний засіб з відлущувальним ефектом повинен мати частинки у своєму складі натурального походження – абрикосові кісточки, каву чи цукор, тому уважно читайте склад перед покупкою.