У багатьох кухонна сіль може викликати чимало питань, однак фахівці кажуть, що компонент не є шкідливим та навіть безпечним й корисним для догляду за волоссям, пише 24 Канал.

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У сучасному світі до народних засобів догляду можна ставитися з недовірою, втім деякі бюджетні варіанти здатні вразити своєю дією.

Навіщо додавати сіль у шампунь

Виявляється, що дрібка солі у шампуні здатна усунути проблему, якщо волосся швидко стає жирним та виглядає несвіжим. Його потрібно додати не в банку, а на засіб на руці.

Втім треба пам’ятати, що таку процедуру можна проводити не часто. Сіль можна додавати в шампунь лише раз на 10 днів, щоб не пересушити волосся. Якщо після миття волосся з дрібкою солі, волосся почне свербіти, то від цього методу краще відмовитися.



Сіль допомагає волоссю менше жирніти / Фото Pexels

Є й інший спосіб застосування солі для шампуню. Якщо він занадто рідкий, то кухонна сіль здатна його загустити. Трішечки цього компоненту буде достатньо, щоб зробити свою дію й не зашкодити волоссю. Для порівняння, у морській воді концентрація солі є втричі більшою, тож кухонна сіль становитиме менш як 1% від всього складу, тому збереже природну структуру волосся.

Додатково наголошуємо на тому, що така погана звичка як спання з мокрим волоссям може пошкодити волосся. Вологе середовище сприяє розмноженню бактерій на подушці, що є небезпечним для волосся і шкіри голови. Про усі наслідки читайте в нашому матеріалі.