У многих поваренная соль может вызвать немало вопросов, однако специалисты говорят, что компонент не является вредным и даже безопасным и полезным для ухода за волосами, пишет 24 Канал.

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В современном мире к народным средствам ухода можно относиться с недоверием, впрочем некоторые бюджетные варианты способны поразить своим действием.

Зачем добавлять соль в шампунь

Оказывается, что щепотка соли в шампуне способна устранить проблему, если волосы быстро становятся жирными и выглядят несвежими. Его нужно добавить не в банку, а на средство на руке.

Впрочем надо помнить, что такую процедуру можно проводить не часто. Соль можно добавлять в шампунь только раз в 10 дней, чтобы не пересушить волосы. Если после мытья волос с щепоткой соли, волосы начнут чесаться, то от этого метода лучше отказаться.



Соль помогает волосам меньше жирнеть / Фото Pexels

Есть и другой способ применения соли для шампуня. Если он слишком жидкий, то поваренная соль способна его загустить. Немного этого компонента будет достаточно, чтобы сделать свое действие и не навредить волосам. Для сравнения, в морской воде концентрация соли втрое больше, поэтому поваренная соль составит менее 1% от всего состава, поэтому сохранит естественную структуру волос.

Дополнительно подчеркиваем то, что такая плохая привычка как спать с мокрыми волосами может повредить волосы. Влажная среда способствует размножению бактерий на подушке, что является опасным для волос и кожи головы. Обо всех последствиях читайте в нашем материале.