Чому ніколи не можна дарувати ножі: цей подарунок є небезпечним

Дехто ставиться до подарунків досить практично й дарує те, що людині справді потрібно, до прикладу, ножі. У магазинах можна знайти чимало подарункових наборів з професійними ножами, які є бездоганно якісними, однак дарувати їх не можна, тож далі розповімо чому саме.

Виявляється, подарований ніж може принести в життя людини неприємності, пише 24 Канал. Дарувати ножі не можна в жодному разі – ні просто так, ні на день народження, ні на новосілля чи якісь інші важливі дати.

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Чому не можна дарувати ножі

Заборона про дарування ножів відома з давніх-давен. Цей предмет був завжди пов’язаний з небезпекою. За повір’ям, подарований ніж може призвести до конфлікту в родині чи навіть розлучення. Вважається, що ніж наповнений енергією крові та жорстокості, тож може викликати негативні події.

Окрім того, ріжучий предмет може розрізати відносини між тим, хто його подарує та отримає. Саме тому ніж не можна дарувати ні близьким, ні друзям. Часто на весілля молодятам дарують техніку, посуд чи столові прибори. Від дарування ножів треба категорично відмовитися, оскільки ніж зможе "розрізати" любов та щастя молодої пари.



Ножі не можна дарувати в жодному випадку / Фото Pexels

У країнах Скандинавії ніж є атрибутом чесні й поваги. Його дарування є знаком високої довіри до людини та засобом її визнання. Ножі дарують на Новий рік чи День народження. Втім, в Україні, Румунії, Греції, Японії та Китаї дарування ножа вважається поганою прикметою.

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Та щоб уникнути неприємностей з подарунком, варто скористатися кількома правилами. Подарунок можна викупити в дарувальника за кілька гривень. Тоді буде вважатися, що людина викупила собі ніж сама.

А ще дозволяється дарувати ніж в чохлі. Людина стане повноцінним господарем цього подарунку, оскільки самостійно витягне його з упакування. Та в будь-якому випадку від таких подарунків краще відмовитися й обрати щось інше.