Вибираючи образ, важливо пам'ятати про правила весільного етикету та повагу до молодят. Деякі образи можуть бути просто недоречними на весіллі, пише 24 Канал.

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Що не можна одягати гостям на весілля

Білу сукню

Білий, айворі, шампань або інші світлі відтінки традиційно вважаються прерогативою нареченої. Навіть якщо ви обрали не весільну модель сукні, колір сам по собі може викликати негативну реакцію.

Зауважте! У деяких народів саме білий вважається траурним кольором. Тому, якщо ви йдете на інтернаціональне весілля, звертайте увагу на ці деталі.

Надмірно сексуальне вбрання

Занадто відверте вбрання, наприклад, мінісукня, може бути недоречними на весіллі. Такий образ перетягує увагу на себе, що вважається неввічливим стосовно нареченої.

Джинси та повсякденний одяг

Весілля – це офіційний захід. Навіть якщо вам сказали, що дрес-код вільний, джинси, футболки, кросівки та спортивний одяг однаково виглядають недоречно.

Занадто яскраві або кричущі кольори

Флуоресцентні кольори, блискітки з голови до ніг, неоновий макіяж – усе це може виглядати зухвало і дисгармоніювати з атмосферою весілля. Пам'ятайте, що ви прийшли не на вечірку в нічний клуб.

Зверніть увагу! На більшості сучасних весіль вказано дрес-код. Його варто суворо дотримуватися. Не варто на чорно-білий захід одягати сукню кольору фуксії. Зневага до дрес-коду лише покаже вашу неповагу до наречених та усього заходу.