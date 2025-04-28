До того ж в моді різні форми нігтів. Сміливо можна сказати, що цьогоріч найбільш трендовим залишається самовираження в усіх його проявах, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який колір манікюру модний у 2025 році

Томатний

Червоний – це, безумовно, незмінна класика. Особливо модний у 2025 році "томатний" відтінок.

Жовтий

Жовтий недарма називають кольором сонця. Це чудовий відтінок, який прекрасно підходить для теплої пори року. Таким манікюр навіює по-справжньому літній настрій.

Кавовий

В тренді усі можливі "відтінки" кави. Обирайте, що вам по душі.

Лайфхак! Щоб такий манікюр виглядав цікавішим, зробіть усі нігтики у різних кольорах.

Capri Blue

Capri Blue – незвичний відтінок блакитного, який нагадує небесну блакить і морські простори водночас. Такий колір виглядає дуже цікаво та незвично.

Смарагдове желе

Манікюр желе став справжнім хітом цього року. Цей тренд пішов з Кореї і отримав широку популярність по всьому світу.

Зауважте! Якщо виконати такий дизайн у смарагдовому відтінку, він виглядатиме по-справжньому "дорого".