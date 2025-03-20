Ефект желе виглядає дуже незвично. Нігтики переливаються як справжні перли, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Що таке "желейний манікюр"

В широку моду "желейний манікюр" увійшов завдяки корейським майстрам. Техніка виконання такого дизайну доволі незвична.

Ефект желе створюється завдяки великій кількості гелю, який наноситься на ніготь, утворюючи доволі масивний шар покриття. Деякі майстри додають у цей дизайн цікаві деталі. Наприклад, блискітки.

Також гарно поєднується ефект желе з різними кольоровими вкрапленнями. Таким чином можна створити оригінальний малюнок на нігтях.

Ще одна цікава варіація "желейного манікюру" – це дизайн з об'ємними фігурками. Так можна зобразити справжній морський пейзаж.

Цікаво! Вважаться, що в моду такий варіант манікюру повернувся через трендові барвисті босоніжки із ПВХ, які чудово підходять для міського літа. Популярним це взуття стало завдяки бренду Melissa ще у 90-ті роки. Зараз воно знову актуальне.