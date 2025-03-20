Эффект желе выглядит очень необычно. Ноготки переливаются как настоящий жемчуг, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Что такое "желейный маникюр"

В широкую моду "желейный маникюр" вошел благодаря корейским мастерам. Техника выполнения такого дизайна довольно необычная.

Эффект желе создается благодаря большому количеству геля, который наносится на ноготь, образуя довольно массивный слой покрытия. Некоторые мастера добавляют в этот дизайн интересные детали. Например, блестки.

Также хорошо сочетается эффект желе с различными цветными вкраплениями. Таким образом можно создать оригинальный рисунок на ногтях.

Еще одна интересная вариация "желейного маникюра" – это дизайн с объемными фигурками. Так можно изобразить настоящий морской пейзаж.

Интересно! Считается, что в моду такой вариант маникюра вернулся из-за трендовых красочных босоножек из ПВХ, которые прекрасно подходят для городского лета. Популярной эта обувь стала благодаря бренду Melissa еще в 90-е годы. Сейчас она снова актуальна.