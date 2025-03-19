Многие женщины с круглой формой лица стараются максимально прикрыть его. Это неправильно. Гораздо привлекательнее будет выглядеть стрижка, которая наоборот – подчеркнет индивидуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая челка подходит женщинам с круглым лицом

Женщинам, которые имеют круглое лицо, стоит выбирать челку "шторку". Особенно хорошо она будет выглядеть, если сделать правильную укладку. Например, легкие волны.

При укладке челки со "средним пробором" лицо визуально будет выглядеть худее. Особенно, если "закрутить" волосы с двух сторон.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Какая челка не подходит женщинам, имеющим круглую форму лица

Женщинам с круглым лицом стоит избегать "прямых" челок. В этом случае такая стрижка может лишь исказить внешность.

Важно! Длина челки в этом случае не имеет значения.