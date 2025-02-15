Лучше всего женщинам с круглым лицом стричь волосы до плеч, пишет 24 Канал. Такая длина визуально удлиняет лицо. Прически для волос, которые корректируют лицо – популярный запрос, поэтому предлагаем интересные варианты, которые еще и подойдут для обладательниц тонких волос.

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Пикси

Независимо от возраста, женщинам с круглым лицом рекомендуется выбирать для себя стрижку пикси. При желании можно сделать удлиненную челку, но она должна быть шторкой, или асимметричной. Стрижка пикси визуально способна удлинить лицо.



Прически для женщин с круглым лицом / Фото Pinterest

Шегги

Прическа с шарфом хорошо сбалансирует черты круглого лица. Стрижка средней длины с челкой до скул идеально удлинит лицо. Благодаря слоям, которые придают объем на макушке, высота вверху головы уравновешивает черты лица и придает ему вытянутый вид.



Прически для женщин с круглым лицом / Фото Pinterest

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

Каскад

Такую стрижку могут делать обладательницы тонких и редких волос. Стрижка является легкой в укладке и не требует особых усилий. Хорошо каскад смотрится на волосах средней длины. Пряди, которые будут спадать на лицо – скроют щечки и визуально сделают лицо худее.



Прически для женщин с круглым лицом / Фото Pinterest

Каре

Чтобы удачно скорректировать внешность, советуем обращать внимание на удлиненное каре. Ровные пряди прекрасно удлиняют лицо. Важно в этой прическе сделать боковой пробор, чтобы визуально вытянуть лицо и сделать его овальным.



Прически для женщин с круглым лицом / Фото Pinterest

Боб

Парикмахеры советуют присмотреться к стрижке боб женщинам, которые имеют круглое лицо, поскольку прическа способна вытянуть форму. Вариантов боба есть много, поэтому можно индивидуально подобрать то, что будет лучше всего.



Прически для женщин с круглым лицом / Фото Pinterest

Выбор причесок для женщин с круглым лицом является немалым, поэтому подумайте над тем, что будет подходить вам больше всего и добавляйте уверенности в свой новый образ, чтобы иметь безупречный вид.