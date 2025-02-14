С возрастом многие женщины задумываются о смене своего имиджа, а короткие стрижки являются идеальным решением для создания стильного образа, пишет 24 Канал. Короткие прически прекрасно подчеркивают черты лица, добавляют объема тонким волосам и делают общий вид моложе и ухоженнее.

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Стрижки для женщин после 45 лет

Более молодой вид женщине придает та прическа, которая выглядит естественной и легкой. К самым популярным стрижкам относится пикси, боб и различные вариации, которые добавляют образу динамичности, объема и делают его более живым.

Подчеркнуть свежесть поможет стрижка боб средней длины с волнами или пикси с челкой-шторкой. Такие прически скрывают возрастные недостатки и создают эффект густых волос.



Стрижка боб подходит женщинам после 45 лет / Фото Pinterest



Красивая стрижка пикси для женщин / Фото Pinterest

Парикмахеры советуют не спешить с короткой стрижкой всем, поскольку нужно понять, кому именно подходят короткие стрижки. Преимущественно они подходят всем женщинам, однако здесь важно понимать, что для обладательниц тонких волос нужно выбирать стрижку, которая предоставит хорошего объема, а густые волосы будет легче укладывать.

Пикси и короткий боб идеально подойдет для тех женщин, которые хотят сохранять легкость и объем без особых усилий. Понять, подойдет ли короткая стрижка для женщины после 45 лет достаточно просто. Специалисты рекомендуют обращать внимание на форму лица – овальным подходит любая короткая прическа, а вот для обладательниц круглого лица лучше выбирать стрижки с удлиненными прядями.



Красивая стрижка пикси для женщин / Фото Pinterest



Стрижка боб подходит женщинам после 45 лет / Фото Pinterest

Не менее важным является и стиль жизни. Для женщин, которые в спешке и имеют мало времени на уход за волосами, лучше выбирать для себя простую стрижку, которая не потребует ежедневной укладки и всегда будет иметь аккуратный вид.

Женщинам с круглым лицом надо выбирать такую стрижку, которая визуально поможет вытянуть овал. К таким стрижкам относятся асимметричные варианты с объемом на макушке и челкой сбоку. Хорошим примером является пикси в винтажном стиле с длинной челкой на одну сторону, которая добавляет образу игривости и создает динамичность. Боб до подбородка визуально удлиняет лицо.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Стилисты рекомендуют женщинам выбирать стрижку, которая является текстурированной и выглядит естественно. Подчеркивание естественной структуры в возрасте после 45 лет является очень важным, поэтому рекомендуется лучше присмотреться к взъерошенному бобу или стрижке пикси.