З віком чимало жінок задумуються про зміну свого іміджу, а короткі стрижки є ідеальним рішенням для створення стильного образу, пише 24 Канал. Короткі зачіски чудово підкреслюють риси обличчя, додають об’єму тонкому волоссю й роблять загальний вигляд молодшим й доглянутішим.

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Стрижки для жінок після 45 років

Молодшого вигляду жінці додає та зачіска, яка виглядає природною й легкою. До найпопулярніших стрижок належить піксі, боб та різні варіації, які додають образу динамічності, об’єму й роблять його живішим.

Підкреслити свіжість допоможе стрижка боб середньої довжини з хвильками чи піксі з чубчиком-шторкою. Такі зачіски приховують вікові недоліки й створюють ефект густого волосся.



Стрижка боб пасує жінкам після 45 років / Фото Pinterest



Красива стрижка піксі для жінок / Фото Pinterest

Перукарі радять не спішити з короткою стрижкою усім, оскільки потрібно зрозуміти, кому саме пасують короткі стрижки. Переважно вони пасують всім жінкам, однак тут важливо розуміти, що для власниць тонкого волосся потрібно вибирати стрижку, яка надасть гарного об’єму, а густе волосся буде легше укладати.

Піксі та короткий боб ідеально підійде для тих жінок, які хочуть зберігати легкість та об’єм без особливих зусиль. Зрозуміти, чи підійде коротка стрижка для жінки після 45 років досить просто. Фахівці рекомендують звертати увагу на форму обличчя – овальним підходить будь-яка коротка зачіска, а от для власниць круглого лиця краще обирати стрижки з видовженими пасмами.



Красива стрижка піксі для жінок / Фото Pinterest



Стрижка боб пасує жінкам після 45 років / Фото Pinterest

Не менш важливим є й стиль життя. Для жінок, які в поспіху й мають обмаль часу на догляд за волоссям, краще обирати для себе просту стрижку, яка не потребуватиме щоденного укладання й завжди буде мати акуратний вигляд.

Жінкам з круглим обличчям треба вибирати таку стрижку, яка візуально допоможе витягнути овал. До таких стрижок належать асиметричні варіанти з об’ємом на верхівці та чубчиком збоку. Гарним прикладом є піксі у вінтажному стилі з довгим чубчиком на один бік, який додає образу грайливості й створює динамічність. Боб до підборіддя візуально подовжує обличчя.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Стилісти рекомендують жінкам обирати стрижку, яка є текстурованою й виглядає природно. Підкреслення природної структури у віці після 45 років є дуже важливим, тому рекомендовано краще придивитися до скуйовдженого боба чи стрижки піксі.