Наближається весна, тож більшість хочуть для себе оновити образ, який буде їх тішити та надавати свіжості, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Незалежно від довжини й текстури волосся, стильний чубчик стане ідеальним доповненням аутфіту.

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Чубчики дедалі активніше стають головним акцентом модних стрижок, тож вибрати цікавий варіант простіше, ніж будь-коли. На прикладі селебретіз, пропонуємо переглянути кілька варіантів чубчиків, які підкреслять індивідуальність.

Supermodel bangs

Довгий чубчик у стилі супермоделей не лише ефектно виглядає, але і є зручним варіантом для тих, хто не готовий стригти його дуже коротко. Окрім того, зверніть увагу на колір фарбування Гайді Клум, який є трендовим та актуальним. Щоб розкрити всю красу цієї зачіски, потрібно подбати про максимальний об’єм волосся в прикореневій зоні.

Cyberpunk bangs

Для тих, хто любить невимушені зачіски, радимо звернути увагу на недбалий та рваний чубчик, як у Ріанни. Якщо любите, щоб зачіска була центральним акцентом твого образу – обирайте саме такий варіант чубчика.

Прямий та густий чубчик

Найбільш впізнаваний елемент образу Тейлор Свіфт – це її прямий та густий чубчик. Такий варіант стрижки завдовжки до очей привертатиме до себе увагу й допоможе підкреслити красу та блиск волосся.

Whispy bangs

Такий легкий та повітряний чубчик середньої довжини з пасмами, які обрамляють обличчя – актуальна стрижка, яка залежно від укладки може мати цілком класичний образ. Важливо подбати про те, щоб з цією зачіскою волосся залишалося об’ємним.

Обираючи для себе чубчики, можете зосередити увагу й на стильних зачісках чи цікавих фарбуваннях волосся, які довершать образ та зроблять його цікавішим та загалом оновлять ваш вигляд.