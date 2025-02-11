Більшість дівчат люблять надихатися образами відомих людей, тому й приміряють на собі не лише вбрання, яке носять зірки, але й надихаються макіяжем, зачісками та навіть кольором волосся, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Дивіться також Стрижка медуза – великий тренд 2025 року: їх носили зірки на Греммі

Бургунді

Фарбування волосся в червоній гамі – один з головних трендів 2025 року. Можете обрати для себе актуальний відтінок Cherry Cola як у Чон Хо Йон, або поекспериментувати з яскравішим кольором.

Bright Blonde

Каміла Кабельйо оновила образ й постала в блонді з легким теплим переливом й темнішими коренями волосся, які роблять образ невимушеним. Якщо обрати правильно свій тон та рівень світлості кольору, то такі зміни пасуватимуть навіть брюнеткам від природи.

Dark Chocolate

Приміряйте в новому сезоні глибокий відтінок темного шоколаду, який носить Ана де Армас. Він трохи м’якший, ніж чорний, але має універсальний підтон, ніж каштановий. Колір є виразний та класичний.

Карамельний балаяж

Балаяж в теплому карамельному відтінку підкреслить основний колір волосся й зробить його візуально густішим та об’ємнішим. Перукарі радять цей відтінок для шатенок та брюнеток. Карамельний балаяж носить на собі Сіара.

Brown Ombre

Таке витончене омбре має ефектний вигляд в поєднанні з середньою довжиною волосся й чубчиком. Щоб мати референс для стрижки та фарбування – зберігайте фото Дейзі Едгар-Джонс.