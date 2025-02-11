Большинство девушек любят вдохновляться образами известных людей, поэтому и примеряют на себя не только наряды, которые носят звезды, но и вдохновляются макияжем, прическами и даже цветом волос, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Бургунди

Окрашивание волос в красной гамме – один из главных трендов 2025 года. Можете выбрать для себя актуальный оттенок Cherry Cola как у Чон Хо Йон, или поэкспериментировать с ярким цветом.

Bright Blonde

Камила Кабельо обновила образ и предстала в блонде с легким теплым переливом и темными корнями волос, которые делают образ непринужденным. Если выбрать правильно свой тон и уровень светлости цвета, то такие изменения подойдут даже брюнеткам от природы.

Dark Chocolate

Примерьте в новом сезоне глубокий оттенок темного шоколада, который носит Ана де Армас. Он немного мягче, чем черный, но имеет универсальный подтон, чем каштановый. Цвет выразительный и классический.

Карамельный балаяж

Балаяж в теплом карамельном оттенке подчеркнет основной цвет волос и сделает его визуально гуще и объемнее. Парикмахеры советуют этот оттенок для шатенок и брюнеток. Карамельный балаяж носит на себе Сиара.

Brown Ombre

Такое изящное омбре эффектно смотрится в сочетании со средней длиной волос и челкой. Чтобы иметь референс для стрижки и окрашивания – сохраняйте фото Дейзи Эдгар-Джонс.