В прошлом году популярность приобретали стрижки боб, wolf cut, shag и бабочка, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Впрочем уже в этом сезоне в моду входит стрижка медуза, которая является несколько необычной, но достаточно красивой. Три суперзвезды появились на главном музыкальном событии года в эффектной стрижке.

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Как выглядит стрижка медуза

Стилисты говорят, что стрижка – это нечто среднее между коротким бобом и длинными волосами. Прическа Jellyfish – это короткие, рваные и небрежные пряди, которые обрамляют лицо и более длинные волосы на затылке. При собранной прическе медуза может выглядеть как боб до подбородка, а с распущенными волосами уже заметно игру текстур и длин.

Стрижка может казаться несколько противоречивой, поскольку она смелая и экспериментальная и требует определенной стилизации. Ровную челку с рваными прядями примеряли на себе Майли Сайрус, Леди Гага и даже модель Алессандра Амбросио на своей новой фотосессии.

Певица Майли Сайрус появилась с прореженной челкой, а вот Леди Гага решила сделать для себя короткую челку с длинными черными волосами. Алессандра Амбросио предстала перед камерой с густой челкой и объемными волосами.



Звезды с трендовой стрижкой / Фото Getty Images



Звезды с трендовой стрижкой / Фото Getty Images

Если же вы боитесь делать такую откровенную челку, тогда рекомендуем выбрать для себя челку-шторку. Этот вариант стрижки уже много лет не выходит из моды и точно сможет подойти женщинам любого возраста и под любые волосы.