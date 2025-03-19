На самом же деле вариаций маникюра на короткие ногти очень много. Найти для себя интересную идею смогут все, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр сделать на ногти небольшой длины

Ягодный

Яркий весенний маникюр будет дарить хорошее настроение каждый день. Такие ноготки выглядят очень оригинально и добавляют изюминку даже в повседневный образ.

"Прозрачный" френч

Почти невидимый френч добавляет элегантности. Этот вариант прекрасно подойдет для тех, кто должен придерживаться строгого дресс-кода.

Двойной френч

Такой френч выглядит очень ярко и оригинально. Этот незаурядный дизайн точно будет привлекать внимание окружающих.

Розовый как у Барби

Розовый маникюр – это всегда хорошая идея. Чтобы сделать его более оригинальным, можно добавить блеска.

Цветочный

Оригинальный цветочный орнамент можно сделать как на все ноготки, так и только на нескольких. Особенно хорошо цветы будут выглядеть в сочетании с нюдовым лаком.

Обратите внимание! Цветы на ногти можно добавлять по-разному. Например, нарисовать, наклеить наклейку или объемную фигурку. Некоторые девушки делают такой маникюр с настоящими засушенными растениями.