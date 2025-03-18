К тому же своевременное и правильное мытье спонжа для макияжа позволит продлить его срок годности, пишет 24 Канал.
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Для того, чтобы помыть спонж, нужны:
- теплая вода;
- легкое моющее средство (некоторые используют шампунь);
- тканевое полотенце или бумажная салфетка;
- чистый контейнер.
Поэтапная инструкция для мытья спонжа:
- Замачивание
Первым этапом является замачивание спонжа. Теплая вода помогает размягчить остатки средств для макияжа, что облегчает очистку.
Промойте спонж, сжав его несколько раз. Таким образом вода сможет проникнуть внутрь.
Чем можно помыть спонж для макияжа / Фото Unsplash
- Очищение
Нанесите небольшое количество моющего средства на спонж. Это может быть специальный гель или даже обычный жидкий шампунь. Легкими движениями потрите спонж в руках, чтобы образовать мыльную пену.
- Промывание
Затем промойте спонж под водой. Процедуру нужно повторить как минимум несколько раз. Лучше всего промывать спонж пока вода не будет полностью чистой.
- Сушка
После мытья спонж нужно хорошо просушить. Используйте чистое полотенце или салфетки, чтобы аккуратно его вытереть. Слегка сжимайте спонж, дабы вышла лишняя вода.
Как часто нужно мыть спонж для макияжа / Фото Unsplash
Обратите внимание! После отжима положите спонж на сухую поверхность, чтобы он высыхал естественным путем. Не следует ставить его на батарею или возле других источников прямого тепла.
Советы для эффективной очистки спонжа:
- если ваш спонж сильно загрязнен, можно после его замачивания добавить несколько капель масла чайного дерева, так он должен лучше очиститься;
- избегайте использования агрессивных моющих средств, таких как стиральные порошки, которые могут повредить структуру спонжа;
- дайте спонжу высохнуть полностью перед следующим использованием, чтобы избежать появления неприятного запаха.