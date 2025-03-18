К тому же своевременное и правильное мытье спонжа для макияжа позволит продлить его срок годности, пишет 24 Канал.

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Как правильно мыть бьюти-блендер

Для того, чтобы помыть спонж, нужны:

теплая вода;

легкое моющее средство (некоторые используют шампунь);

тканевое полотенце или бумажная салфетка;

чистый контейнер.

Поэтапная инструкция для мытья спонжа:

Замачивание

Первым этапом является замачивание спонжа. Теплая вода помогает размягчить остатки средств для макияжа, что облегчает очистку.

Промойте спонж, сжав его несколько раз. Таким образом вода сможет проникнуть внутрь.



Чем можно помыть спонж для макияжа / Фото Unsplash

Очищение

Нанесите небольшое количество моющего средства на спонж. Это может быть специальный гель или даже обычный жидкий шампунь. Легкими движениями потрите спонж в руках, чтобы образовать мыльную пену.

Промывание

Затем промойте спонж под водой. Процедуру нужно повторить как минимум несколько раз. Лучше всего промывать спонж пока вода не будет полностью чистой.

Сушка

После мытья спонж нужно хорошо просушить. Используйте чистое полотенце или салфетки, чтобы аккуратно его вытереть. Слегка сжимайте спонж, дабы вышла лишняя вода.



Как часто нужно мыть спонж для макияжа / Фото Unsplash

Обратите внимание! После отжима положите спонж на сухую поверхность, чтобы он высыхал естественным путем. Не следует ставить его на батарею или возле других источников прямого тепла.

Советы для эффективной очистки спонжа: