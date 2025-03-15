Оттенков розового очень много. В палитре можно найти как яркие, так и нюдовые варианты, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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5 интересных идей маникюра в розовом цвете

Неон

Выбор для девушек, которые не боятся ярких оттенков. Длина ногтей, при этом, неважна.

Хорошо смотрится и частичное использование неонового цвета. Например, в виде френча.

Френч

Френч на розовой основе – это классика. Такой вариант всегда в тренде.

Невероятно стильно выглядит и сочетание сразу нескольких оттенков розового.

Также хорошо выглядит френч в сочетании с различными декоративными элементами. В частности, нежными бантиками.

Прозрачный розовый

Почти прозрачный розовый очень хорошо смотрится на ногтях. Этот вариант прекрасно подойдет тем, кому нужно придерживаться определенного дрескода.

Кошачий глаз

Кошачий глаз всегда красиво переливается. Особенно стильно выглядит он в сочетании с эффектом хрома.

Стильные принты

Красивые рисунки на ногтях могут стать эффектным акцентом образа. К тому же вариаций такого маникюра множество.

Обратите внимание! Вместо рисунков можно выбрать объемные фигурки.