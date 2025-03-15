Оттенков розового очень много. В палитре можно найти как яркие, так и нюдовые варианты, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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5 интересных идей маникюра в розовом цвете
- Неон
Выбор для девушек, которые не боятся ярких оттенков. Длина ногтей, при этом, неважна.
Хорошо смотрится и частичное использование неонового цвета. Например, в виде френча.
- Френч
Френч на розовой основе – это классика. Такой вариант всегда в тренде.
Невероятно стильно выглядит и сочетание сразу нескольких оттенков розового.
Также хорошо выглядит френч в сочетании с различными декоративными элементами. В частности, нежными бантиками.
- Прозрачный розовый
Почти прозрачный розовый очень хорошо смотрится на ногтях. Этот вариант прекрасно подойдет тем, кому нужно придерживаться определенного дрескода.
- Кошачий глаз
Кошачий глаз всегда красиво переливается. Особенно стильно выглядит он в сочетании с эффектом хрома.
- Стильные принты
Красивые рисунки на ногтях могут стать эффектным акцентом образа. К тому же вариаций такого маникюра множество.
Обратите внимание! Вместо рисунков можно выбрать объемные фигурки.