Тем не менее палитра шлейфовых духов довольно широкая. Подобрать вариант такого аромата можно довольно легко, пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok.

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Какие ароматы имеют лучший шлейф

Orto Parisi Cuoium



Какие есть духи с ароматом кожи / Фото Pinterest

Cuoium – насыщенный ориентальный кожаный парфюм с древесными и бальзамическими акцентами. Аромат дополняют ноты табака и смолы, которые придают композиции теплоты, загадочности и интимности. Это парфюм для тех, кто любит глубокие, интенсивные и изысканные композиции.

Orto Parisi Terroni



Какой деревянный аромат выбрать/ Фото Pinterest

Terroni – это яркий и выразительный аромат с мощным древесным и земляным характером. Также в нем чувствуются пачули и земляные ноты. Аромат имеет определенную "грубость", но в то же время в нем есть элегантность, что делает его очень интересным.

Orto Parisi Megamare



Есть ли духи с запахом моря / Фото Pinterest

Megamare – это аромат, наполнен морскими аккордами, солью, легкими древесными и зелеными акцентами. Этот парфюм напоминает морской бриз или свежий океанский ветер, приносящий ощущение простора и свободы.

Thomas Kosmala 4 Sport



Варианты свежих ароматов / Фото Pinterest

4 Sport – это аромат для активных, энергичных людей. В нем сочетаются свежие, цитрусовые ноты с древесными и пряными акцентами. В его основе мандарин, грейпфрут, а также легкие амбровые оттенки, создающие ощущение бодрости и энергии.

Tom Ford Tobacco Vanille



Какие есть ароматы с запахом табака / Фото Pinterest

Tobacco Vanille – неизменная классика. Аромат имеет легкие дымные пряные оттенки с нотами корицы, сухих фруктов, какао и других сладких пряностей. Он создает атмосферу роскоши и уюта.