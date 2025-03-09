Ароматы свежести ассоциируются именно с весной. При этом, создавать этот эффект новизны, чистоты и легкости могут совершенно разные композиции, пишет 24 Канал.
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Какие духи пахнут свежестью
- Dolce & Gabbana Light Blue
Духи, которые пахнут цитрусом / Фото Pinterest
Классика среди ароматов Dolce & Gabbana. Это парфюм, вызывающий ассоциации с морским бризом и цитрусовой свежестью. Он пахнет чистотой и имеет легкие фруктовые нотки.
Напомним! Ранее мы рассказывали как подобрать для себя аромат и какие нюансы нужно учитывать.
- Chanel №5 L'Eau
Какие духи пахнут элегантно / Фото Pinterest
Chanel №5 L'Eau – более легкая версия классического Chanel №5, сочетающая ноты цитрусов, жасмина и альдегидов, создавая чистый и элегантный аромат.
- Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt
Какие духи пахнут как свежий воздух / Фото Pinterest
Освежающий аромат, который сочетает ноты морской соли, шалфея и древесины. Этот парфюм буквально пахнет как чистый воздух.
- Bvlgari Omnia Crystalline
Подборка ароматов с запахом чистоты / Фото Pinterest
Легкий аромат с нотами лилии, бамбука и мускуса. Этот парфюм создает ощущение чистоты и нежности.
- Philosophy Pure Grace
Духи, которые пахнут как порошок для стирки / Фото Pinterest
Аромат, который пахнет чистотой. Многим он напоминает стиральный порошок, моющее средство или чистое белое хлопковое полотно.
Обратите внимание! В составе Philosophy Pure Grace есть нежные цветочные ноты.