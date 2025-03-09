Аромати свіжості асоціюються саме з весною. При цьому, створювати цей ефект новизни, чистоти та легкості можуть абсолютно різні композиції, пише 24 Канал.
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Які парфуми пахнуть свіжістю
- Dolce & Gabbana Light Blue
Парфуми, які пахнуть цитрусом / Фото Pinterest
Класика серед ароматів Dolce & Gabbana. Це парфум, що викликає асоціації з морським бризом та цитрусовою свіжістю. Він пахне чистотою і має легкі фруктові нотки.
Нагадаємо! Раніше ми розповідали як підібрати для себе аромат і які нюанси потрібно враховувати.
- Chanel №5 L'Eau
Які парфуми пахнуть елегантно / Фото Pinterest
Chanel №5 L'Eau – легша версія класичного Chanel №5, що поєднує ноти цитрусів, жасмину та альдегідів, створюючи чистий і елегантний аромат.
- Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt
Які парфуми пахнуть як свіже повітря / Фото Pinterest
Освіжаючий аромат, який поєднує ноти морської солі, шавлії та деревини. Цей парфум буквально пахне як чисте повітря.
- Bvlgari Omnia Crystalline
Підбірка ароматів з запахом чистоти / Фото Pinterest
Легкий аромат з нотами лілії, бамбука і мускусу. Цей парфум створює відчуття чистоти і ніжності.
- Philosophy Pure Grace
Парфуми, які пахнуть як порошок для прання / Фото Pinterest
Аромат, який пахне чистотою. Багато кому він нагадує пральний порошок, миючий засіб або чисте біле бавовняне полотно.
Зверніть увагу! В складі Philosophy Pure Grace є ніжні квіткові ноти.