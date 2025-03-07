До вибору парфумів потрібно підходити комплексно. Зокрема, потрібно враховувати спосіб життя, вподобання людини та навіть пору року, пише 24 Канал.

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Як розкриваються парфуми

Парфуми розкриваються поступово. Зазвичай виділяють 3 основні типи нот:

Верхні ноти – це аромати, які відчуваються одразу після нанесення парфуму. Вони швидко випаровуються і зазвичай мають свіжий, цитрусовий або фруктовий запах.

– це аромати, які відчуваються одразу після нанесення парфуму. Вони швидко випаровуються і зазвичай мають свіжий, цитрусовий або фруктовий запах. Середні ноти – це серце парфуму, яке розкривається через кілька хвилин після нанесення. Вони можуть бути квітковими, фруктовими або пряними.

– це серце парфуму, яке розкривається через кілька хвилин після нанесення. Вони можуть бути квітковими, фруктовими або пряними. Базові ноти – це аромати, які залишаються на шкірі довгий час. Вони найчастіше мають деревні, мускусні або східні відтінки.



Як розкривається аромат парфумів / Фото Unsplash

Залежно від того які аромати вам до вподоби і потрібно обирати парфуми. При тестуванні запаху у магазині не поспішайте. Дозвольте аромату розкритися на всіх рівнях і лише тоді робіть вибір.

Які фактори потрібно враховувати при виборі парфумів

При виборі парфумів, потрібно враховувати такі нюанси:

Сезон та час доби

На зиму або вечірній вихід, потрібно обирати "важчі" парфуми (наприклад, зі східними та пряними нотами). А от на теплу погоду чи день, підійдуть легші аромати (до прикладу, квіткові та фруктові).

Тип шкіри

Аромати можуть розкриватися по-різному залежно від типу шкіри. Наприклад, на жирній шкірі парфуми можуть триматися довше, ніж на сухій.



Чи може змінюватись аромат через тип шкіри / Фото Unsplash

Зверніть увагу! На шкірі з підвищеною кислотністю деякі ноти можуть розкриватися занадто різко.

Спосіб життя

Якщо ви обираєте парфуми на щодень, потрібно враховувати ваш ритм життя. Зокрема, місця, де ви перебуваєте. До прикладу, якщо вам доводиться багато знаходитись серед натовпу, варто обирати стримані парфуми.

Пам'ятайте! Найголовніше при виборі парфумів – це ваші власні відчуття. Вам має бути "комфортно" з цим ароматом.