Водночас парфум має підкреслювати вашу індивідуальність і неповторність, пише 24 Канал з посиланням на Aromagolic.

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Які парфуми потрібно купувати на роботу

Laboratorio Olfattivo Need-U



Варіанти парфумів зі свіжим ароматом / Фото Pinterest

Need-U можна назвати універсальним, вишуканим і навіть трохи мінливим ароматом, який підходить для різних випадків. Тонкі пряні і деревні нотки надають цьому парфуму глибини.

верхні ноти: лимон, рожевий перець;

лимон, рожевий перець; середні ноти: морські хвилі, жасмин;

морські хвилі, жасмин; базові ноти: білий мускус сандал, амброксан.

Jo Malone Blackberry & Bay



Які ніжні аромати підійдуть всім / Фото Pinterest

Blackberry & Bay – це дуже свіжий, енергійний і водночас делікатний аромат. Цей парфум поєднує в собі фруктові і зелені ноти. Саме Blackberry & Bay можна сміливо назвати ароматом весни.

верхні ноти: грейпфрут;

грейпфрут; середні ноти: білий кедр, ветивер;

білий кедр, ветивер; базові ноти: лавр, ожина, квіти.

Kilian Blue Moon Ginger Dash



Який аромат обрати на кожен день / Фото Pinterest

Blue Moon Ginger Dash – це освіжаючий аромат, який чудово підійде жінкам, що прагнуть підкреслити свою елегантність та витонченість. Такі парфуми "притягують" з першої секунди.