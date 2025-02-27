Водночас парфум має підкреслювати вашу індивідуальність і неповторність, пише 24 Канал з посиланням на Aromagolic.
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Які парфуми потрібно купувати на роботу
Laboratorio Olfattivo Need-U
Варіанти парфумів зі свіжим ароматом / Фото Pinterest
Need-U можна назвати універсальним, вишуканим і навіть трохи мінливим ароматом, який підходить для різних випадків. Тонкі пряні і деревні нотки надають цьому парфуму глибини.
- верхні ноти: лимон, рожевий перець;
- середні ноти: морські хвилі, жасмин;
- базові ноти: білий мускус сандал, амброксан.
Jo Malone Blackberry & Bay
Які ніжні аромати підійдуть всім / Фото Pinterest
Blackberry & Bay – це дуже свіжий, енергійний і водночас делікатний аромат. Цей парфум поєднує в собі фруктові і зелені ноти. Саме Blackberry & Bay можна сміливо назвати ароматом весни.
- верхні ноти: грейпфрут;
- середні ноти: білий кедр, ветивер;
- базові ноти: лавр, ожина, квіти.
Kilian Blue Moon Ginger Dash
Який аромат обрати на кожен день / Фото Pinterest
Blue Moon Ginger Dash – це освіжаючий аромат, який чудово підійде жінкам, що прагнуть підкреслити свою елегантність та витонченість. Такі парфуми "притягують" з першої секунди.
- верхні ноти: лимон, альдегіди, м'ята;
- середні ноти: горілка, імбир;
- базові ноти: амброксан, білий мускус.