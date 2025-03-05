Жінка після 45 років може виглядати чарівно, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал блогерки Інну Віхорову. Звичні для нас класичні речі можна замінити цікавими й оригінальними ідеями. Як виглядати молодше та яких помилок при формуванні образу слід уникати – читайте нижче.

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Як приховати вік після 45 років

Щоб мати молодший вигляд, блогерка рекомендує обирати стримані та актуальні силуети. Важливо надавати перевагу якісним тканинам й уникати перевантаження зайвими деталями, оскільки мінімалізм виглядає елегантно та ніжно.

Найкраще носити вбрання у стилі smart casual, який є популярним серед жінок після 45 років. Таке вбрання поєднує елементи класики й повсякденного стилю й чудово підходить для різноманітних подій. Образ освіжити допоможуть цікаві сумки чи сучасні сонцезахисні окуляри.

Як залишатися в тренді після 45 років

Модні елементи в образ потрібно інтегрувати поступово. Варто додавати сучасний принт чи трендовий колір, проте не все одразу. Одну акцентну річ варто комбінувати з базовими елементами, щоб не перевантажувати образ.



Акцентний принт повинен бути дозованим / Фото з інстаграму Олі Полякової

Красиво виглядають на жінках жакети в розмірі оверсайз чи штани прямого крою. Залюбки можна експериментувати з цікавими силуетами й фактурами. Взуття треба обирати сучасного дизайну, які вдало привертають до себе увагу й підкреслять ваш смак.

Як підкреслити жіночність після 45 років

Блогерка радить одягати жінкам сукні з витонченими лініями, приміряти спідниці-олівці та красиві блузи. Варто робити ставку на м’які кольори й тканини, які надають образу свіжості та елегантності. До найкращих варіантів належить пастельний, нейтральний чи теплий відтінок.

Краще уникати темних речей, бо вони візуально можуть додавати віку. Також жінкам не рекомендовано носити занадто обтислий чи дуже мішкуватий одяг, бо ці два варіанти можуть надати віку.