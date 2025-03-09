Проте, під питанням залишається ефективність цих засобів. Також варто враховувати наслідки фарбування волосся кавою та чаєм, пише 24 Канал.
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Як використовувати каву для фарбування волосся
Кава – це не лише чудовий напій, але й популярний натуральний барвник, який використовується для:
- поглиблення кольору (волосся стає темнішим);
- зміцнення волосся (кава містить антиоксиданти, які можуть допомогти зміцнити волосся, знижуючи його ламкість);
- вирівнення тону волосся.
Чому небезпечно фарбувати волосся кавою / Фото Pexels
Як пофарбувати волосся кавою
- Приготуйте міцну каву (як мінімум 2 чашки) без додавання цукру.
- Остудіть каву до кімнатної температури.
- Нанесіть на волосся, починаючи з коренів і рівномірно розподіляючи по всій довжині.
- Загорніть волосся в поліетиленову плівку або рушник і залиште на 30 – 60 хвилин.
- Після цього промийте волосся водою.
Зверніть увагу! Ефект від такого фарбування буде тимчасовим. Колір може триматися від кількох днів до кількох тижнів, залежно від типу волосся і догляду за ними.
Який ефект дасть фарбування чаєм
Фарбування чаєм може бути ефективним. Завдяки йому можна отримати такий ефект:
- блиск волосся;
- темніший відтінок на волоссі;
- зміцнення волосся.
Чи буде ефект від фарбування волосся чаєм / Фото Pexels
Як пофарбувати волосся чаєм:
- Заваріть міцний чай (декілька чашок).
- Остудіть напій до кімнатної температури.
- Нанесіть чай на волосся.
- Тримайте його на волоссі до 60 хвилин.
- Після цього ретельно промийте волосся.
Які недоліки фарбування волосся кавою чи чаєм
Попри усі переваги, фарбування кавою та чаєм має ряд недоліків:
- Не підходить для радикальних змін
Якщо ви хочете змінити колір волосся на кілька тонів, то кава чи чай не зможуть вам у цьому допомогти. Набагато краще обрати якісну фарбу потрібного відтінку.
Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.
- Тимчасовий ефект
Колір, отриманий за допомогою кави або чаю, зазвичай є короткочасним. Він швидко змивається, буквально, за декілька тижнів.
- Невизначеність результату
Не завжди можна передбачити результат такого фарбування, оскільки на різних типах волосся ефект може бути різним. Наприклад, білявки, використовуючи чай, можуть отримати зелений відтінок замість бажаного результату.