Проте, під питанням залишається ефективність цих засобів. Також варто враховувати наслідки фарбування волосся кавою та чаєм, пише 24 Канал.

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Як використовувати каву для фарбування волосся

Кава – це не лише чудовий напій, але й популярний натуральний барвник, який використовується для:

поглиблення кольору (волосся стає темнішим);

зміцнення волосся (кава містить антиоксиданти, які можуть допомогти зміцнити волосся, знижуючи його ламкість);

вирівнення тону волосся.



Чому небезпечно фарбувати волосся кавою / Фото Pexels

Як пофарбувати волосся кавою

Приготуйте міцну каву (як мінімум 2 чашки) без додавання цукру. Остудіть каву до кімнатної температури. Нанесіть на волосся, починаючи з коренів і рівномірно розподіляючи по всій довжині. Загорніть волосся в поліетиленову плівку або рушник і залиште на 30 – 60 хвилин. Після цього промийте волосся водою.

Зверніть увагу! Ефект від такого фарбування буде тимчасовим. Колір може триматися від кількох днів до кількох тижнів, залежно від типу волосся і догляду за ними.

Який ефект дасть фарбування чаєм

Фарбування чаєм може бути ефективним. Завдяки йому можна отримати такий ефект:

блиск волосся;

темніший відтінок на волоссі;

зміцнення волосся.



Чи буде ефект від фарбування волосся чаєм / Фото Pexels

Як пофарбувати волосся чаєм:

Заваріть міцний чай (декілька чашок). Остудіть напій до кімнатної температури. Нанесіть чай на волосся. Тримайте його на волоссі до 60 хвилин. Після цього ретельно промийте волосся.

Які недоліки фарбування волосся кавою чи чаєм

Попри усі переваги, фарбування кавою та чаєм має ряд недоліків:

Не підходить для радикальних змін

Якщо ви хочете змінити колір волосся на кілька тонів, то кава чи чай не зможуть вам у цьому допомогти. Набагато краще обрати якісну фарбу потрібного відтінку.

Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.

Тимчасовий ефект

Колір, отриманий за допомогою кави або чаю, зазвичай є короткочасним. Він швидко змивається, буквально, за декілька тижнів.

Невизначеність результату

Не завжди можна передбачити результат такого фарбування, оскільки на різних типах волосся ефект може бути різним. Наприклад, білявки, використовуючи чай, можуть отримати зелений відтінок замість бажаного результату.