Однако под вопросом остается эффективность этих средств. Также стоит учитывать последствия окрашивания волос кофе и чаем, пишет 24 Канал.

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Как использовать кофе для окрашивания волос

Кофе – это не только замечательный напиток, но и популярный натуральный краситель, который используется для:

углубления цвета (волосы становятся темнее);

укрепления волос (кофе содержит антиоксиданты, которые могут помочь укрепить волосы, снижая их ломкость);

выравнивания тона волос.



Почему опасно красить волосы кофе / Фото Pexels

Как покрасить волосы кофе

Приготовьте крепкий кофе (как минимум 2 чашки) без добавления сахара. Остудите кофе до комнатной температуры. Нанесите на волосы, начиная с корней и равномерно распределяя по всей длине. Заверните волосы в полиэтиленовую пленку или полотенце и оставьте на 30 – 60 минут. После этого промойте волосы водой.

Обратите внимание! Эффект от такого окрашивания будет временным. Цвет может держаться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от типа волос и ухода за ними.

Какой эффект даст окрашивание чаем

Окрашивание чаем может быть эффективным. Благодаря ему можно получить такой эффект:

блеск волос;

более темный оттенок на волосах;

укрепление волос.



Будет ли эффект от окрашивания волос чаем / Фото Pexels

Как покрасить волосы чаем:

Заварите крепкий чай (несколько чашек). Остудите напиток до комнатной температуры. Нанесите чай на волосы. Держите его на волосах до 60 минут. После этого тщательно промойте волосы.

Какие недостатки окрашивания волос кофе или чаем

Несмотря на все преимущества, окрашивание кофе и чаем имеет ряд недостатков:

Не подходит для радикальных изменений

Если вы хотите изменить цвет волос на несколько тонов, то кофе или чай не смогут вам в этом помочь. Гораздо лучше выбрать качественную краску нужного оттенка.

Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.

Временный эффект

Цвет, полученный с помощью кофе или чая, обычно является кратковременным. Он быстро смывается буквально за несколько недель.

Неопределенность результата

Не всегда можно предсказать результат такого окрашивания, поскольку на разных типах волос эффект может быть разным. Например, блондинки, используя чай, могут получить зеленый оттенок вместо желаемого результата.