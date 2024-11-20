Звезды имеют собственных стилистов, которые подбирают для них трендовый оттенок окрашивания, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Колористы селебретиз хорошо разбираются в beauty-тенденциях, поэтому сохраняйте для себя референсы окрашиваний, которые можно сделать в новом сезоне.

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Бургунди

Этой осенью в моду вошел оттенок бургунди, который считается главным трендом 2024 года и уверенно перейдет в 2025 год. Стилисты рекомендуют обратить внимание на оттенок cherry cola, который сочетает в себе красные и коричневые тона. Также можно поэкспериментировать над более ярким цветом, как у Дуа Липы.

Сияющий блонд

Камила Кабельо носит блонд с легким переливом, который делает образ непринужденным с добавлением шелковистого блеска. Если правильно подобрать тон и уровень светлости волос, то носить блонд смогут брюнетки от природы.

Dark Chocolate

Невероятно изысканно выглядит глубокий оттенок темного шоколада, который носит Ана де Армас. Он мягче, чем черный, но с нейтральным и более универсальным подтоном, чем каштановый. Этот цвет является классическим, поэтому не составит труда в выборе.

Карамельный балаяж

Сиара носит балаяж в теплом карамельном оттенке, который прекрасно подчеркивает основной цвет волос. Стилисты говорят, что карамельный балаяж подходит для шатенок и брюнеток.

Коричневое омбре

Стилисты отмечают, что изящное омбре прекрасно смотрится на средней длине волос. Дейзи Эдгар-Джонс носит эту стрижку с челкой, поэтому можете повторить эту идею на себе.