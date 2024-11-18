Мы знакомы уже со многими окрашиваниями или стрижками, которые способны омолодить образ, впрочем отдельное звено занимают стрижки с челкой, которые в любом варианте сделают образ моложе, пишет 24 Канал.

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Стрижки с челкой имеют маскировочные возрастные изменения на коже лица, корректируют овал и придают общему образу легкости и элегантности. Рекомендуем обратить внимание на несколько замечательных причесок, которые будут в моде в 2025 году.

Каре с челкой

Каре может быть обычное или удлиненное, а вот главную роль играет челка. Стилисты советуют остановиться на челке-шторке обладательницам квадратной формы лица, а длинную челку могут выбирать женщины с овальной формой лица.



Стильные стрижки с челкой / Фото Pinterest

Челка бордо

Попробуйте добавить к своей стрижке челку в стиле Бриджит Бордо. Это универсальный и практичный вариант, который не требует особого ухода. Она подойдет для любой длины волос.



Красивые стрижки с челкой / Фото Pinterest

Удлиненный боб с челкой

Стрижка боб является универсальной и подходит для женщин всех возрастов. Лучше всего такую стрижку делать взрослым женщинам, которые хотят омолодить свой вид и сделать его эффектным. Такая прическа визуально удлиняет шею и делает контуры лица более четкими, а взгляд выразительным.



Стильные стрижки с челкой / Фото Pinterest

Паж с челкой

Эта стрижка является достаточно интересной и подойдет всем девушкам, которые хотят иметь нестандартный и эффектный вид. Подходит она всем женщинам, поэтому ее можно делать в любом возрасте. Она придает образу определенной детскости, непринужденности и легкая в укладке. Такая прическа подчеркивает естественную красоту.



Эффектные стрижки с челкой / Фото Pinterest

Длинная челка на две стороны

В моде уже длительное время тред на стрижку в стиле Барби с длинной челкой на две стороны. Пряди удачно закрывают части лба и плавно переходят в основную длину. Асимметрия визуально вытягивает лицо и создает дополнительный объем.



Стильные стрижки с челкой / Фото Pinterest

Все эти прически имеют совершенный и эстетичный вид, поэтому прекрасно подойдут для барышень, которые хотят освежить образ и добавить ему интересных акцентов.