Мы знакомы уже со многими окрашиваниями или стрижками, которые способны омолодить образ, впрочем отдельное звено занимают стрижки с челкой, которые в любом варианте сделают образ моложе, пишет 24 Канал.
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Стрижки с челкой имеют маскировочные возрастные изменения на коже лица, корректируют овал и придают общему образу легкости и элегантности. Рекомендуем обратить внимание на несколько замечательных причесок, которые будут в моде в 2025 году.
Каре с челкой
Каре может быть обычное или удлиненное, а вот главную роль играет челка. Стилисты советуют остановиться на челке-шторке обладательницам квадратной формы лица, а длинную челку могут выбирать женщины с овальной формой лица.
Стильные стрижки с челкой / Фото Pinterest
Челка бордо
Попробуйте добавить к своей стрижке челку в стиле Бриджит Бордо. Это универсальный и практичный вариант, который не требует особого ухода. Она подойдет для любой длины волос.
Красивые стрижки с челкой / Фото Pinterest
Удлиненный боб с челкой
Стрижка боб является универсальной и подходит для женщин всех возрастов. Лучше всего такую стрижку делать взрослым женщинам, которые хотят омолодить свой вид и сделать его эффектным. Такая прическа визуально удлиняет шею и делает контуры лица более четкими, а взгляд выразительным.
Стильные стрижки с челкой / Фото Pinterest
Паж с челкой
Эта стрижка является достаточно интересной и подойдет всем девушкам, которые хотят иметь нестандартный и эффектный вид. Подходит она всем женщинам, поэтому ее можно делать в любом возрасте. Она придает образу определенной детскости, непринужденности и легкая в укладке. Такая прическа подчеркивает естественную красоту.
Эффектные стрижки с челкой / Фото Pinterest
Длинная челка на две стороны
В моде уже длительное время тред на стрижку в стиле Барби с длинной челкой на две стороны. Пряди удачно закрывают части лба и плавно переходят в основную длину. Асимметрия визуально вытягивает лицо и создает дополнительный объем.
Стильные стрижки с челкой / Фото Pinterest
Все эти прически имеют совершенный и эстетичный вид, поэтому прекрасно подойдут для барышень, которые хотят освежить образ и добавить ему интересных акцентов.