Чтобы выглядеть свежо и молодо, надо отказаться от слишком ярких цветов в пользу натуральных оттенков, пишет 24 Канал со ссылкой на Hair blog. Чтобы получить более молодой вид после 40, 50 или 60 лет, достаточно сделать окрашивание.

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Стилисты назвали несколько вариантов окрашивания, которые подойдут для женщин, которые хотят омолодить свой вид.

Масляный блонд

Этот красивый и роскошный цвет обеспечит женщине помолодение на 10 лет. Светлый оттенок всегда забирает женщине лишнего возраста, поэтому благодаря маслянистому блонду можно достаточно удачно освежить свой вид.



Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Медно-коричневый цвет

От ярких рыжих цветов стоит отказаться, а попробуйте сосредоточиться на медно-коричневом оттенке или карамельном блонде. Доказательством того, что этот цвет прекрасно выглядит после 50 лет является актриса Джулия Робертс.



Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Карамельный балаяж

Этот оттенок является одним из самых модных в 2024 году, поэтому понравится многим женщинам. Основу цвета составляет жженая карамель в сочетании с молочным или темным шоколадом. Цвет способен скрыть седину и добавить женщине женственности.



Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Коричневый цвет

Он придает женщине уверенности в себе, поэтому прекрасно подойдет для окрашивания после 50 или 60 лет. Он переплетается с золотистыми оттенками, которые прекрасно переливаются на свету.



Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Хорошо скрывают седину оттенки блонд, светло-русый или темно-коричневый. А вот экспериментальных и ярких оттенков надо избегать. Платиновый блонд, рыжий или черный могут только все испортить.