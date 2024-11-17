Чтобы выглядеть свежо и молодо, надо отказаться от слишком ярких цветов в пользу натуральных оттенков, пишет 24 Канал со ссылкой на Hair blog. Чтобы получить более молодой вид после 40, 50 или 60 лет, достаточно сделать окрашивание.

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Стилисты назвали несколько вариантов окрашивания, которые подойдут для женщин, которые хотят омолодить свой вид.

Масляный блонд

Этот красивый и роскошный цвет обеспечит женщине помолодение на 10 лет. Светлый оттенок всегда забирает женщине лишнего возраста, поэтому благодаря маслянистому блонду можно достаточно удачно освежить свой вид.

Цвета волос, которые омолаживают
Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Медно-коричневый цвет

От ярких рыжих цветов стоит отказаться, а попробуйте сосредоточиться на медно-коричневом оттенке или карамельном блонде. Доказательством того, что этот цвет прекрасно выглядит после 50 лет является актриса Джулия Робертс.

Цвета волос, которые омолаживают
Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Карамельный балаяж

Этот оттенок является одним из самых модных в 2024 году, поэтому понравится многим женщинам. Основу цвета составляет жженая карамель в сочетании с молочным или темным шоколадом. Цвет способен скрыть седину и добавить женщине женственности.

Цвета волос, которые омолаживают
Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Коричневый цвет

Он придает женщине уверенности в себе, поэтому прекрасно подойдет для окрашивания после 50 или 60 лет. Он переплетается с золотистыми оттенками, которые прекрасно переливаются на свету.

Цвета волос, которые омолаживают
Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Хорошо скрывают седину оттенки блонд, светло-русый или темно-коричневый. А вот экспериментальных и ярких оттенков надо избегать. Платиновый блонд, рыжий или черный могут только все испортить.