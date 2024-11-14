Все эти укладки делаются для завивки локонов без плойки и щипцов и прекрасно сэкономят время, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Для красивой укладки необязательно пользоваться плойкой и подвергать волосы высоким температурам.

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Есть несколько простых способов сделать кудри, которые понравятся многим девушкам. Все, что нужно сделать – повторить туториалы, которые являются легкими и не сложными.

Завивка мягкими бигудями

Вам нужны специальные мягкие бигуди, но если их нет – тогда подойдет даже пояс от банного халата. Мягкие бигуди надо положить на волосы надо лбом, как обруч. Далее нужно заплести волосы на основу, а кончики прядей обмотать вокруг нее. Все нужно закрепить шелковыми резинками для волос и отвернуть концы мягких бигудей назад и на затылок так, чтобы образовалась корона.

Утром прическу разберите и зафиксируйте лаком со средней степенью фиксации, чтобы локоны дольше остались в красивом виде и не расплелись от влажности.

Накручивание на носки

Такой способ может быть для нас несколько непривычным, однако он достаточно действенный. Вместо мягких бигудей нужно воспользоваться высокими носками или чулками. Такой метод подходит для девушек со средней длиной волос.

Волосы надо разделить на прямой пробор и заплести на носок, намотав концы прядей на него. Половину длины носка надо оставить свободной и в конце намотки вывернуть наизнанку, чтобы накрутить волосы. Утром расплетете и будете удивлены от результата.

Unicorn

Такой способ тоже достаточно популярным. Нужно поставить валик посередине пробора – от лба к затылку и заплести волосы вокруг него. Эта техника подойдет тем девушкам, которые спят на боку, поскольку волосы собранные назад не будут мешать спать. Утром вы увидите от этой укладки эффектный объем.