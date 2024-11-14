Усі ці укладки робляться для завивки локонів без плойки та щипців й чудово зекономлять час, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Для красивої укладки не обов’язково користуватися плойкою й піддавати волосся високим температурам.

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Є декілька простих способів зробити кучері, які сподобаються багатьом дівчатам. Все, що треба зробити – повторити туторіали, які є легкими й не складними.

Завивка м’якими бігудями

Вам потрібні спеціальні м’які бігуді, але якщо їх немає – тоді підійде навіть пояс від банного халата. М’які бігуді треба покласти на волосся над чолом, як обруч. Далі потрібно заплести волосся на основу, а кінчики пасом обмотати навколо неї. Все потрібно закріпити шовковими гумками для волосся й відгорнути кінці м’яких бігудів назад й на потилицю так, щоб утворилася корона.

Вранці зачіску розберіть й зафіксуйте лаком із середнім ступенем фіксації, щоб локони довше залишилися в красивому вигляді й не розплелися від вологості.

Накручування на шкарпетки

Такий спосіб може бути для нас дещо незвичним, проте він досить дієвий. Замість м’яких бігудів потрібно скористатися високими шкарпетками чи панчохами. Такий метод підходить для дівчат із середньою довжиною волосся.

Волосся треба розділити на прямий проділ й заплести на шкарпетку, намотавши кінці пасом на неї. Половину довжини шкарпетки треба залишити вільною й наприкінці намотування вивернути навиворіт, щоб накрутити волосся. Вранці розплетете й будете здивовані від результату.

Unicorn

Такий спосіб є теж досить популярним. Потрібно поставити валик посередині проділу – від чола до потилиці й заплести волосся навколо нього. Ця техніка підійде тим дівчатам, які сплять на боку, оскільки волосся зібране назад не заважатиме спати. Вранці ви побачите від цієї укладки ефектний об’єм.